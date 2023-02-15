Підготовка до надання літаків: яке питання стало нагальним на "Рамштайні-9"

"Рамштайн-9" ще до його початку було анонсовано як авіаційний. Однак на вчорашньому засіданні конкретної відповіді про постачання Україні літаків не було озвучено.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі згадав про авіацію для України і сказав, що рішення по неї оголошувати не буде. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, це значить, що питання авіації є на порядку денному.

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Байден може оголосити гарні новини

Він наголосив, що українська делегація, безперечно, ставила питання і авіації, і далекобійних ракет. І по результатах реакції нашої делегації можна припустити, що питання вирішено позитивно.

Ми отримаємо деталі цього рішення, але не зараз. Так само як ми не отримали одразу гучних рішень після минулого "Рамштайну" по танках. Але пізніше виявилось, що танки будуть,

– зазначив Кузан.

Він згадав, що тоді було навіть сформовано танкову коаліцію у складі 8 країн. А також був запроваджений принцип коаліційності, коли частина країн постачає танки, інша частина – системи ППО, ще частина – комплектуючі і допомагає ремонтувати техніку.

"Це значить, що західна коаліція діє. А також те, що питання по літаках буде підійматися і під час Мюнхенської безпекової конференції, і під час засідання "великої сімки". І президент Байден під час свого візиту у Польщу оголосить гарні новини не лише від імені США, а також загалом від наших західних союзників", – зауважив експерт.

Це війна логістики

На його думку, цей "Рамштайн" по настроях є очевидно позитивним. І головне, що є розуміння – боєприпаси, артилерію, комплектуючі нам потрібні тут, вже і зараз.

Інтенсивність боїв дуже висока. Відповідно розхід боєприпасів і самої техніки є також високим,

– зазначив він.

Кузан вважає, що це є війна логістики. Про це також наголосив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, темпи логістики вирішують на фронті все, вони дорівнюють людським життям. Це твердження найкраще відображає характер і суть цієї війни.

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Нам потрібно щонайменше 200 літаків

На зустрічі в форматі "Рамштайн" прозвучало, що Україні спочатку можуть поставити модернізовані літаки МіГ-29, а вже потім винищувачі F-16.

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що нам потрібно все. А саме кілька сотень літаків, щонайменше 200.

Звісно, це великі запаси. Тому постачання МіГ-29 тимчасово вирішить ситуацію. Але найголовніше те, що ми бачимо підтвердження американців. Вони поки ще не передають свої літаки, але не заперечують проти надання Україні F-16 іншими союзниками,

– вважає він.

Співрозмовник нагадав, що F-16 вже не стоять на озброєнні ВПС США – вони виготовляються виключно на експорт. В Сполучених Штатах використовуються літаки іншого класу. Але близько 4 тисяч цих винищувачів виготовлено, і це означає, що Україну можна їми забезпечити.

"Але після того, як наші летовища будуть надійно закриті системами ППО. Постачання таких систем Україні і було нагальним питанням "Рамштайну-9", – наголосив Сергій Кузан.

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