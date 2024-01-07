Сприятимуть певним якісним перетворенням: як F-16 допоможуть змінити ситуацію на полі бою

Ворог продовжує завдавати потужних авіаударів по позиціях українських сил на Авдіївському напрямку. Проте зараз, коли ми потребуємо підтримки з боку наших партнерів, з'являється інформація, що Данія на кілька місяців затримує надання Україні винищувачів.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що наразі офіційної заяви від Данії про затримання передачі F-16 Україні немає. Інформацію, яка поширюється, опублікувала данська газета з посиланням певні джерела. Тому варто дочекатися офіційного повідомлення.

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Будуть корисними

Водночас винищувачі F-16, які має отримати Україна, допоможуть завоювати панування в повітрі. Однак нам наразі мають передати невелику кількість літаків.

В цьому сенсі якщо вони будуть корисними, то на певній ділянці фронту,

– зазначив військовий оглядач.

Також велике значення має, які системи озброєння ми отримаємо разом з літаками. F-16 – це багатофункціональна платформа, яка може використовуватися:

як система "повітря – земля" – для знищення наземних об'єктів;

як система "повітря – повітря" – для знищення повітряних цілей, зокрема російської авіації, яка запускає кориговані авіабомби по наших прифронтових позиціях та по лінії фронту;

для знищення кораблів.

"Багато що залежить від того, що ми отримаємо разом з цими літаками. Проте ці винищувачі сприятимуть певним якісним перетворенням на конкретних напрямках фронту", – наголосив Денис Попович.

Надання Україні винищувачів F-16