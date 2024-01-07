Сприятимуть певним якісним перетворенням: як F-16 допоможуть змінити ситуацію на полі бою
Ворог продовжує завдавати потужних авіаударів по позиціях українських сил на Авдіївському напрямку. Проте зараз, коли ми потребуємо підтримки з боку наших партнерів, з'являється інформація, що Данія на кілька місяців затримує надання Україні винищувачів.
Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що наразі офіційної заяви від Данії про затримання передачі F-16 Україні немає. Інформацію, яка поширюється, опублікувала данська газета з посиланням певні джерела. Тому варто дочекатися офіційного повідомлення.
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Будуть корисними
Водночас винищувачі F-16, які має отримати Україна, допоможуть завоювати панування в повітрі. Однак нам наразі мають передати невелику кількість літаків.
В цьому сенсі якщо вони будуть корисними, то на певній ділянці фронту,
– зазначив військовий оглядач.
Також велике значення має, які системи озброєння ми отримаємо разом з літаками. F-16 – це багатофункціональна платформа, яка може використовуватися:
- як система "повітря – земля" – для знищення наземних об'єктів;
- як система "повітря – повітря" – для знищення повітряних цілей, зокрема російської авіації, яка запускає кориговані авіабомби по наших прифронтових позиціях та по лінії фронту;
- для знищення кораблів.
"Багато що залежить від того, що ми отримаємо разом з цими літаками. Проте ці винищувачі сприятимуть певним якісним перетворенням на конкретних напрямках фронту", – наголосив Денис Попович.
Надання Україні винищувачів F-16
- Данія, за інформацією журналістів, затримує передачу літаків F-16 до другого кварталу 2024 року – на пів року. Раніше повідомлялось, що надання винищувачів мало відбутися після Нового року. Затримка може бути пов'язана з невиконанням з боку Данії певних умов щодо використання літаків Україною.
- Коментуючи цю інформацію речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що від Міноборони Данії жодних офіційних заяв не надходило.
- Ігнат пояснив, що не варто перетворювати цю ситуацію на "катастрофу" чи робити з цього "зраду". Данія заявляла, що має передати винищувачі до кінця 2023 року, проте, за його словами, потім визначились з новим терміном – весна 2024 року.
- За словами речника Повітряних сил передавати літаки перед Новим роком не мало сенсу, адже насамперед мали закінчити навчання льотчики.
- Перша група українських пілотів зараз проходить тренування в Данії – вони літають на F-16 разом з інструкторами. Також підготовка льотчиків відбувається у США та Великій Британії.