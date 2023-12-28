Кілька літаків F-16 можуть потужно змінити події на полі бою, – Самусь

Україна найближчим часом має отримати винищувачі F-16. Перша партія з 18 літаків готова до постачання, а шість українських пілотів вже закінчили навчання в Румунії.

На винищувачі F-16 покладається велика надія щодо їхнього впливу на ситуацію на фронті. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зазначивши, які саме результати варто очікувати від цих літаків.

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Росіяни не зможуть діяти вільно

Він наголосив, що виникають дискусії щодо того, 18 винищувачів F-16 – це мало чи багато.

Наприклад, було збито три російські бомбардувальники Су-34 (22 грудня – 24 Канал). І вже кілька днів росіяни не застосовують КАБи на лівому березі Херсонської області, та й і на правому. Це питання до тих експертів, які вважають, що F-16 "взагалі нічого не змінять" в українському небі,

– наголосив заступник директора Центру досліджень армії.

Перші 18 літаків F-16 Україна має отримати від Нідерландів. В американському Інституті вивчення війни припускають, що вони можуть доставлені в нашу країну ще до кінця 2023 року.

Проте, на думку Самуся, навіть два F-16 на деяких ділянках фронту будуть впливати на хід подій, адже через них російська авіація не зможе діяти вільно.

Наразі йдеться не про те, щоб Україна заволоділа пануванням в повітрі. Важливо зараз нейтралізувати перевагу росіян у повітрі, і ці 18 F-16, які маємо отримати, здатні це зробити.

Далі буде потрібна підтримка наземних сил, удари різноманітною зброєю, яка є у F-16.

"Винищувачі F-16 можуть збивати і ракети, і "Шахеди". Їхній функціонал дуже потужний. Кілька літаків зможуть негайно змінити ситуацію на полі бою, нейтралізувавши можливості росіяни з застосування КАБів", – зазначив Михайло Самусь.

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