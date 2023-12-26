Буде несподіванкою для росіян: як можна надійно оберігати F-16 в Україні

Україна за припущенням аналітиків може отримати винищувачі F-16 вже до кінця 2023 року. Першу партію з 18 літаків ЗСУ планують передати Нідерланди.

Авіаційний експерт Валерій Романенко сказав 24 Каналу, що передача літаків від західних партнерів йде за планом. Частину винищувачів Україна може отримати у 2023 році, а більшу кількість – вже у 2024-му.

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Триває відновлення літаків

Водночас може виникнути затримка з наданням F-16 Україні. Це пов'язане з процесом відновлення цих літаків в Бельгії на заводі Sabena Aerospace.

Оскільки раніше не було потреби в ремонті цих винищувачів, то потужності заводу були перенацілені на інші завдання. Зараз триває відновлення, яке розпочалося у грудні 2022 року,

– наголосив авіаційний експерт.

Спочатку Нідерланди планували надати Україні 12 винищувачів, але зараз передадуть 18 одиниць. Також ще декілька літаків має передати Бельгія.

Україна, за припущенням аналітиків з ISW, може отримати перші винищувачі F-16 ще до кінця 2023 року

. На їхню думку, надати 18 літаків ЗСУ зможуть Нідерланди. Уряд країни збільшив кількість літаків для України, адже раніше мовилось про надання 12 одиниць F-16 – саме стільки винищувачів було виведено зі складу повітряних сил Нідерландів.

Також важливо, які саме системи ми отримаємо на ці літаки. Вони мають бути найсучаснішими. В іншому випадку можемо зазнати втрати F-16, якщо нам передадуть літаки з системами добре відомими росіянам. Зокрема старі ракети з невисокою далекобійністю або бортові комплекси оборони (станції РЕБ), параметри яких відомі ворогу,

– підкреслив Валерій Романенко.

Наприклад, якщо нам передадуть 131 станцію, пояснив авіаційний експерт, то росіянам вона відома, якщо 183, яку нещодавно передали Тайваню, вона може бути для росіян несподіванкою. Ці станції здатні придушувати наведення як авіаційних ракет, так і зенітних.

Надання Україні винищувачів F-16: що відомо