Буде несподіванкою для росіян: як можна надійно оберігати F-16 в Україні
Україна за припущенням аналітиків може отримати винищувачі F-16 вже до кінця 2023 року. Першу партію з 18 літаків ЗСУ планують передати Нідерланди.
Авіаційний експерт Валерій Романенко сказав 24 Каналу, що передача літаків від західних партнерів йде за планом. Частину винищувачів Україна може отримати у 2023 році, а більшу кількість – вже у 2024-му.
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Триває відновлення літаків
Водночас може виникнути затримка з наданням F-16 Україні. Це пов'язане з процесом відновлення цих літаків в Бельгії на заводі Sabena Aerospace.
Оскільки раніше не було потреби в ремонті цих винищувачів, то потужності заводу були перенацілені на інші завдання. Зараз триває відновлення, яке розпочалося у грудні 2022 року,
– наголосив авіаційний експерт.
Спочатку Нідерланди планували надати Україні 12 винищувачів, але зараз передадуть 18 одиниць. Також ще декілька літаків має передати Бельгія.Зверніть увагу! Україна, за припущенням аналітиків з ISW, може отримати перші винищувачі F-16 ще до кінця 2023 року
Також важливо, які саме системи ми отримаємо на ці літаки. Вони мають бути найсучаснішими. В іншому випадку можемо зазнати втрати F-16, якщо нам передадуть літаки з системами добре відомими росіянам. Зокрема старі ракети з невисокою далекобійністю або бортові комплекси оборони (станції РЕБ), параметри яких відомі ворогу,
– підкреслив Валерій Романенко.
Наприклад, якщо нам передадуть 131 станцію, пояснив авіаційний експерт, то росіянам вона відома, якщо 183, яку нещодавно передали Тайваню, вона може бути для росіян несподіванкою. Ці станції здатні придушувати наведення як авіаційних ракет, так і зенітних.
Надання Україні винищувачів F-16: що відомо
- Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що західні партнери наразі готують літаки, щоб надати Україні. Однак не мовиться про те, що це має статися до кінця 2023 року. Також важливим етапом є навчання пілотів, яке ще триває.
- Бельгія також планує передати Україні винищувачі F-16, які мають надійти у 2025 році. Також країна буде опікуватися підготовкою українських пілотів та забезпеченням необхідного обладнання для функціонування літаків.
- Водночас перші 6 українських пілотів завершили навчання щодо керування F-16 у Данії. Нагадаємо, що Королівські військово-повітряні розпочали спеціальну підготовку українців у серпні. Льотчики проходили навчання з англійської мови для авіації, а після в Данії тренувались керувати бойовими літаками.