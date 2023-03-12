Їх одразу можна кидати в бій, – експерт з міжнародної безпеки про передачу Україні МіГ-29

Словаччина і Польща мають передати Україні літаки МіГ-29, переобладнані під натівські ракети і бомби. Вони стануть платформою, з якої можна буде запускати цю зброю.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. Він повідомив, що Словаччина нам має передати 10 літаків МіГ-29. Кількість, яку має надати Польща поки невідома.

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Західний світогляд ведення війни

За його словами Польща чекає на отримання від США надсучасних літаків 5-го покоління F-35. Коли вони їх отримають, тоді у них вивільняться ті МіГ-29, які вони мають, щоб передати Україні.

Словацькі і польські літаки пройшли максимально глибоку модернізацію під використання зброї НАТО. В західному світогляді ведення війни жодний танк, літак тощо не розглядається самодостатньо. Ця платформа маэ бути точно вписана в єдину органічну систему озброєнь, якою користуються всі роди військ,

– пояснив експерт.

Жовтенко зазначив, що радянського виробництва МіГ-29 словаками і поляками були максимально доведені до того стану, де могли б бути інтегровані з сучасними системами, які стоять на озброєнні в країнах НАТО. Їх одразу можна кидати в бій.

"Бойовий літак має "спілкуватися" з системами ППО, з наземними, артилерійськими підрозділами, радарними станціями тощо. А також використовувати максимально технологічне ракетне озброєння – ракети класу "повітря – повітря" і "повітря – земля", – вважає він.

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Зможемо максимально відігнати авіацію ворога

За його словами, ракети класу "повітря – повітря" можуть збивати і крилату ракету, і ворожий літак.

Також розгортання комплексів Patriot, у яких радіус дії 150 кілометрів, дозволить поставити російську тактичну авіацію, не кажучи вже про фронтову, у дуже незручне становище. Адже засобів ефективної боротьби проти перехоплювача Patriot у російських комплексів не дуже багато,

– підкреслив аналітик.

Він додав, що Patriot ще й здатен збивати балістичні цілі і теоретично може збивати навіть гіперзвукові ракети. На практиці це не перевірено, але очевидно, що виробнику Patriot цікаво подивитись, як це спрацює на практиці.

"Використання Patriot дозволить зокрема максимально далі відігнати російську авіацію від наших позицій", – впевнений Тарас Жовтяк.

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