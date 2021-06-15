Надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО: Рада розгляне звернення до Конгресу

Верховна Рада планує на позачерговому засіданні розглянути звернення до Конгресу. У ньому мовиться про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Цю ініціативу підтримали вже 150 нардепів. Фото з їхніми підписами оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

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За словами нардепа, дуже важливо, що у таких питаннях Рада демонструє єдність, не дивлячись на партійну приналежність.

Зібрав необхідну кількість підписів для моєї ініціативи скликання позачергового засідання Ради щодо розгляду проєкту Постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО,

– написав Гончаренко.

Він зауважив, що голосування за проєкт у парламенті слугуватиме важливим сигналом для Росії й світу про наш цивілізаційний вибір. Крім того, надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Нардеп висловив сподівання, що це станеться якнайшвидше.

Варто додати, що 14 червня на саміті НАТО держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.