Міністри оборони країн НАТО обговорять надання Україні винищувачів на червневій зустрічі
Джерело:Spiegel
Задля ефективної боротьби проти окупантів та захисту українського неба нашим захисникам вкрай необхідні західні винищувачі. Можливість передачі такої техніки Україні міністри оборони країн НАТО обговорять незабаром на зустрічі.
Відбудеться вона в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив в інтерв'ю західному ЗМІ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Варте уваги Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки
Постачання зброї розвивалося поступово
Єнс Столтенберг також пояснив, чому можливість передачі винищувачів Україні розглядатимуть лише зараз. Він підкреслив, що постачання зброї нашим захисникам розвивалося в міру того, як просувалася війна, адже спершу воїнам потрібні були не винищувачі.
Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки,
– саказав генсек НАТО.
Деякі країни уже надали винищувачі
Також Єнс Столтенберг зазначив, що деякі держави-партнери України, а саме Польща та Словаччина, уже надали нашим військовим винищувачі для боротьби з російськими загарбниками. Мовиться, щоправда, не про сучасну бойову авіацію, а про надання радянських МіГ-29.
Натомість питання постачання сучасних західних винищувачів постійно обговорюється і з Україною, і всередині Альянсу. Відтак генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що уже цього червня "ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО".
Також в інтерв'ю Єнс Столтенберг зазначив, що окрім постачання сучасних винищувачів, важливе й забезпечення їхнього функціонування. Воно передбачає не лише величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також й цілодобове технічне обслуговування.
Можливість надання Україні F-16: останні новини
- Варто зазначити, про важливість надання F-16 в Україні говорять уже не перший місяць. Цікаво, що за даними журналістів, які посилаються на представників Міністерства оборони США, уже й в Пентагоні "не проти" такої військової допомоги.
- На думку політолога Ігоря Рейтеровича, ситуація щодо надання Україні F-16 розвивається достатньо непогано. Також він зазначив, що передати таку авіацію можуть Нідерланди.
- Однак окрім самої передачі літаків вкрай важливо, щоб в України були пілоти, які зможуть ними керувати. Країни-партнери зголосилися допомогти й з цим. Так, наприклад, у Польщі та Бельгії готові сприяти підготовці українських пілотів.