Польща готова проводити навчання українських пілотів на F-16, але є нюанс
Ймовірно, Україна врешті отримає сучасні винищувачі F-16. Польща готова проводити навчання для наших пілотів, проте за однієї умови.
Про це під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 Канал. Він 24 лютого з нагоди роковин повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
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Польща готова навчати українських пілотів на F-16
Моравецький заявив, що Польща готова проводити навчання для українських пілотів на F-16.
Чи ми готові навчати українських пілотів для F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити в Польщі,
– зазначив польський прем'єр-міністр.
Водночас він додав, що це питання слід узгодити у ширшій коаліції, тобто разом із партнерами.
"Це дуже важливо, щоб українське небо зрештою було безпечним", – підсумував прем'єр.
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США можуть надати Україні винищувачі
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна може отримати винищувачі п'ятого покоління від США. За її словами, важливо зробити нашу державу обороноздатною після перемоги у війні. Це дозволить мінімізувати ризики того, що Росія наважиться наступати знову.
Однак варто розуміти, що винищувачі п'ятого покоління Україна отримає в майбутньому. Мовиться про довгострокову співпрацю та посилення нашого війська.
Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українську армію майбутнього,
– підкреслила Нуланд.
За словами Нуланд, для стримування Росії та унеможливлення її нападу у майбутньому необхідні:
- складна та стійка система ППО;
- оборона кордонів;
- кращі радари та завчасне попередження.
Тож винищувачі п'ятого покоління у цьому випадку можуть стати одним з елементів захисту та додаткового стримування ворога.Важливо! Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк нещодавно назвав 5 речей, які необхідні Україні для перемоги у війні. Мовиться про багато снарядів великих калібрів, далекобійні ракети, безпілотники, бронетехніку та авіацію.