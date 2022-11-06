Яку зброю ЗСУ отримали від Італії та що потрібно ще

Міжнародні партнери продовжують надавати Україні зброю для боротьби з російською агресією. ЗСУ отримали чергову партію озброєння від Італії. Розповідаємо, що до нього входить та чого бракує.

Про надання Україні зброї від Італії розповіла міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. В інтерв'ю вона зауважила, що вже передали ЗСУ, а що б ми дуже хотіли отримати наступного разу.

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Італія продовжує допомагати Україні

Ірина Верещук передовсім подякувала Італії за допомогу. Вона підкреслила, що для нашої держави життєво необхідне озброєння. Адже саме воно дозволяє протистояти російській агресії. Крім того, міністерка висловила подяку за те, як українських біженців приймають у країні.

Також в інтерв'ю вона розповіла, що ми отримали цього разу. Мовиться про:

важку далекобійну артилерію;

САУ;

гусеничні машини M113;

ракетні комплекси;

снаряди різного калібру.

Водночас Верещук пояснила, чого наша держава особливо гостро потребує зараз. Ні для кого не секрет, що мовиться про системи ППО.

Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру,

– підкреслила Верещук.

Додамо, що для України вже готують до схвалення шостий пакет військової допомоги з Італії. Над цим уже працює новий уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні. Що стосується тих же ЗРК, то їх спільно з Францією Італія може таки передати. Мовиться про комплекси SAMP-T.

Україна продовжує просити й отримувати ППО

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