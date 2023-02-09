Непомітні для російських радарів ракети: яку далекобійну зброю може передати Британія

Під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії британський уряд зокрема говорив про далекобійні можливості для України. Ймовірно, мовилося про безпілотники або далекобійні ракети.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він підкреслив, що британці можуть передати бажану зброю, але не варто мати завищені очікування, адже далекобійних ракет у Великій Британії не так багато.

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Киричевський припустив, що Британія може передати Україні певну кількість ударних безпілотникків, до яких можна приєднати радянські авіабомби і завдати ударів у глибокий тил противника. Натомість зауважив, що крилаті ракети SCALP та Storm Shadow, які можуть приєднуватися до британських винищувачів, є дефіцитними.

Навряд британці даватимуть нам їх просто так, а інших ударних засобів на велику відстань у британців немає, окрім Tomahawk на підводних човнах британського флоту, але атомні підводні човни точно давати ніхто не буде, наскільки відомо,

– додав Киричевський.

Можливості британських далекобійних ракет

За словами Киричевського, британці бережуть далекобійні ракети для власних військових місій, наприклад, в Іраку чи Афганістані.

"Ці ракети по-своєму хороші. Проблема лиш в тому, що для них потрібен відповідний носій", – додав мовець.

Він згадав версії, що український СУ-24 можна переобладнати для використання таких ракет, але питання в тому, чи залишилася в нас необхідна кількість літаків, аби відволікти їх від іншої воєнної роботи і адаптувати під цю крилату ракету.

Британці, якщо раптом все-таки дадуть нам SCALP або Storm Shadow, все-таки американців з Atacms далеко закинуть, бо навіть в експортній версії ракета SCALP більш далекобійна, до 300 кілометрів, і має більшу масу бойової частини,

– зауважив експерт.

Ще однією перевагою британських ракет є те, що вони розроблялися так, аби російські радари їх не побачили, отже система ППО ворога буде безсилою проти неї, резюмував Киричевський.

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