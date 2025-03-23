Безкоштовної допомоги не буде: на яку підтримку від США може розраховувати Україна
- Трамп вимагає, щоб Україна повернула безоплатну допомогу, отриману в перші три роки війни, або передала стратегічні ресурси.
- Європейський Союз та європейські країни НАТО стають основними партнерами України у постачанні зброї та фінансовій підтримці, хоча і з певними труднощами.
- Україна має шукати нові шляхи співпраці зі США, зосереджуючись на переговорах і стратегічній інформаційній підтримці.
Зброю можуть постачати, але не як безоплатну допомогу. Водночас з’явилася нова проблема, яка стала для України несподіваною. Україні доведеться шукати способи її вирішення.
Про це повідомив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу. Він додав, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна визнала себе боржником і повернула безоплатну військову допомогу, отриману в перші три роки війни.
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Причому він називає суму, завищену втричі – 350 мільярдів доларів. Альтернативний варіант для України – передача значної частини стратегічних ресурсів.
Хто може стати головним партнером України
"Зброю можуть постачати, але в борг за Ленд-лізом. Цю ідею республіканці озвучували ще минулого року. Інший варіант – Трамп каже, що нехай європейці купують американську зброю для України. В принципі, такий варіант нас може влаштувати", – сказав Володимир Фесенко.
Політолог сказав, що минулого року США виділили 60 мільярдів доларів, частина яких залишилася в Америці на відшкодування тієї зброї, яка постачалася в Україну. Безпосередня фінансова допомога Україні склала лише 7 мільярдів доларів. Вже тоді скоротили до мінімуму фінансову та бюджетну підтримку в деяких галузях.
Наприклад, припинили підтримку виплат пенсій українським громадянам. Очевидно, Трамп та республіканці у Конгресі не подали жодного законопроєкту. Ніхто навіть про це не говорить. Тому чіткий однозначний прогноз: при Трампі безоплатної підтримки України не буде. А от європейці крок за кроком рухаються цим шляхом,
– сказав Фесенко.
Політолог додав, що європейці, зокрема Європейський Союз, стають основними партнерами України у постачанні зброї та фінансовій підтримці. Однак і тут є проблеми. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас намагалася забезпечити 40 мільярдів євро допомоги Україні, але наштовхнулася на опір. Навіть Франція, попри активну підтримку, заявила про власні фінансові труднощі. Поки що вдалося погодити 5 мільярдів євро, і в перспективі можливе збільшення до 20 мільярдів євро.
Він додав, що Україні потрібно хоча б 30 мільярдів євро від ЄС. Європейці допомагатимуть Україні, але у них є свої внутрішні проблеми, і кожне рішення потрібно узгоджувати. Політолог вважає, що стратегічними партнерами України є не тільки ЄС, але й європейські країни НАТО, такі як Велика Британія та Норвегія.
"З ними будемо співпрацювати в першу чергу. Канада теж готова працювати в цій коаліції на підтримку України. США, на жаль, більше не є нашим партнером. Максимум, у чому ми можемо взаємодіяти з ними, – це переговори. І тут потрібно робити все, щоб використовувати розбіжності між США і Росією. Такі розбіжності є, їх багато. Потрібно, щоб США не грали на боці росіян", – сказав Фесенко.
Хто в Білому домі лояльний до Путіна
Він додав, що в адміністрації Трампа є такі люди, як спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф, які готові йти на поступки Росії за рахунок України. Але не всі в адміністрації так думають. Державний секретар США Марко Рубіо і радник президента США з національної безпеки Майкл Волц абсолютно лояльні до Трампа, але розуміють, що односторонні поступки Росії – це програш США.
"Ми бачимо це навіть за риторикою Трампа. Він не йде на всі поступки, які хоче Путін. Трамп це розуміє – не можна віддавати Путіну все. І цим треба скористатися. Тому переговори, збереження постачання зброї, а також, що для нас важливо на перспективу, – доступ до супутникових даних і розвідувальної інформації. Це все, що ми можемо зараз отримати від США", – сказав політолог.
Фесенко додав, що розривати дипломатичні стосунки із США Україна не може. Вона має зберігати хоча б залишки партнерської допомоги з боку США і підтримувати гнучкі, конструктивні відносини.