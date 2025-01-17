"Потрібен західний Ердоган": хто може дати Україні реальні гарантії безпеки

Українська влада вже неодноразово говорила про надійні гарантії безпеки для нашої держави, якщо будуть мирні перемовини із Росією. Це необхідно, щоб суспільство України розуміло як розвиватимуться події далі та що країна-агресорка не нападе знову.

Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що дуже важливо, аби хтось із лідерів Заходу відправив переконливий меседж до Росії, як це колись зробив Реджеп Ердоган. Мовиться про заборону президента Туреччини будь-кому втручатись у війну між Азербайджаном та Вірменією. Тоді він відправив кілька літаків F-16 в Азербайджан, щоб підтвердити свою рішучу позицію щодо цього конфлікту.

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Гарантії безпеки для України

Раміз Юнус вважає, що в основному гарантії безпеки для України залежатимуть від політичної волі новообраного президента США Дональда Трампа.

Якщо він скаже, що Україна має отримати такі гарантії або стати членом НАТО, то так і буде. І не обов'язково, щоб американці відправляли свої війська на українську територію, адже це можуть зробити європейці,

– зауважив він.

У своїй політиці Дональд Трамп наголошує на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за безпеку у власному регіоні.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський на пресконференції з Дональдом Туском заявив, що гарантії безпеки для України мають унеможливити повторну агресію Росії. Він наголосив на важливості членства в ЄС і НАТО, постачання зброї та підтримки української армії, яка не може бути суттєво скорочена через загрозу з боку Росії.

За словами політолога, якщо лідери Європи почнуть посилювати свої оборонні спроможності, то Сполучені Штати Америки підтримають це. Така політика буде вигідною для їхньої економіки, адже європейці куплятимуть зброю у США.

Якщо з'явиться кілька країн (у Європі – 24 канал), які захочуть відправити своїх солдатів до України, то у США це підтримають,

– сказав Раміз Юнус.

Він додав, що адміністрація Трампа пліч-о-пліч працюватиме з усіма країнами, які будуть готові сприяти гарантіям безпеки для України.