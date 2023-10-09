Ізраїль заявив про вторгнення з Лівану: Хезболла заперечила свою участь

Між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня спалахнули бойові зіткнення, до яких також долучися й формування Хезболла. Вже 9 жовтня стало відомо, що бойовики проникли на ізраїльську територію з Лівану.

Наразі точної кількості бойовиків, що проникли на територію Ізраїлю, коли там ведуться активні бойові дії з ХАМАС, невідомо. Водночас в Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ситуація перебуває під контролем.

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В Ізраїль проникли бойовики з Лівану

У ЦАХАЛ наголосили, що ізраїльські військові отримали повідомлення, що на північну територію країни проникли кілька бойовиків з території Лівану. Наразі достеменно невідомо, чи це бойовики з формування Хезболла, які розташовуються на Півдні Лівану, або ж це палестинці з ХАМАС.

У цьому районі (у прикордонні з Ліваном – 24 Канал) розгорнуті сили ЦАХАЛ,

– підкреслили в Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові також закликали жителів регіону лишатися у себе вдома, закривши будинки й квартири на ключ. Згодом у мережі з'явилося відео перестрілки на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Перестрілка на кордоні Лівану й Ізраїлю / Відео @alishoeib1970 із соцмережі Х

Зрештою вже через пів години стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував бойовиків, що проникли з території Лівану. Зараз армія оборони Ізраїлю прочісує місцевість на своїх гелікоптерах, щоб виявити, чи не залишилося терористів у північному регіоні країни.

У Хезболлі заперечили участь у війні проти Ізраїлю

На повідомлення ізраїльських ЗМІ про те, що з території Лівану проникли бойовики, відреагували у формуванні "Хезболла". Там зазначили, що буцімто не брали участь в операціях проти Ізраїлю.

Ліван межує з північними регіонами Ізраїлю. Територія навколо ізраїльського кордону контролюється Хезболлою, ісламістським угрупованням, яке підтримує, озброює та фінансує Іран.

Зрештою стало відомо, що, за попередніми даними, внаслідок перестрілки на ізраїльсько-ліванському кордоні загинуло двоє людей. Армійське радіо Ізраїлю також повідомило, що місце проникнення бойовиків розташоване поблизу Адаміта, навпроти прикордонних з Ліваном міст Алма-Ель-Шеб і Захайра.

Раніше на прикордонні Ізраїлю й Лівану звучали сирени