Надвечір окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини: було щонайменше 14 вибухів
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Російські військові знову обстріляли прикордонну територію Сумщини. Попередньо відомо про щонайменше 14 вибухів.
Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Північ". Всі вибухи пролунали орієнтовно з 21 по 21:15 8 червня – на 105 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти знову гатили по Сумщині
Надвечір 8 червня російські окупанти вчергове обстріляли з території Росії прикордоння Сумщини. Зокрема відомо, що:
- зафіксували 14 вибухів;
- вибухи пролунали на напрямку Катеринівки;
- попередньо – вдарили з міномету.
На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає. Станом на вечір 8 червня ще не надходила інформація щодо загиблих чи поранених серед місцевого населення, а також про пошкодження цивільної інфраструктури.
Біля кордону з Сумщиною досі перебуває російська армія
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 7 червня розповів, що Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил у своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей. Тобто відомо, що Росія тримає там:
- приблизно 3 батальйонні тактичні групи;
- проте не формує ударне угруповання, яке могло б повторити вторгнення на територію України.
Коротко про останні атаки окупантів на Сумщині
- Орієнтовно о 12 годині 8 червня окупанти обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. У Держприкордонслужбі повідомили, що вогонь відкрили з боку російського пункту пропуску Троєбортне. На жаль, ворог знищив приміщення Держприкордонслужби.
- Ввечері 7 червня окупанти знову обстріляли Сумську область. Зокрема, житлові райони. Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 6 будинки людей. Очільник Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький розповів, що одна людина отримала поранення.
- 6 червня росіяни з мінометів завдали 4 ударів по Великописарівській громаді. Згодом було орієнтовно 30 "прильотів" по по території Шалигінської громади. Після цього знову 10 "прильотів" по території Великописарівської громади.
- 5 червня на Сумщину російські окупанти випустили 2 ворожі ракети. Зокрема по Шосткинському району та Білопільській громаді. Окрім того, вороги атакували населені пункти Шосткинського району з мінометів.
- Окрім того, 4 червня російські найманці випустили 6 ракет "повітря – земля". Внаслідок цього вибух пошкодив житлові будинки в одному з населених пунктів Сумської громади.
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