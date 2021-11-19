Надзвичайний стан буде, якщо це обґрунтовано, – "слуга" про ситуацію на кордоні
Джерело:24 канал
В Україні через ситуацію з мігрантами можуть ввести надзвичайний стан на кордоні. Проте, зазначили у "Слузі народу", таке рішення має бути виваженим та обґрунтованим.
Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Він наголосив, що парламент буде готовий до введення надзвичайного стану.
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Рішення про НС має бути виваженим, – нардеп
Всі депутати готові зібратись для того, щоб ухвалити таке рішення, проте воно повинно бути обґрунтованим. Це повинно бути не так, як колись, коли надзвичайний стан оголошували перед виборами,
– сказав Качура.
Нардеп зазначив, оголошення надзвичайного стану не означатиме, що в країні – катастрофічна ситуація. Це можуть зробити для того, аби прикордонники, поліція та нацгвардійці мали більше інструментів та могли використовувати жорсткіші заходи.
Надзвичайний стан – це певний правовий статус
Діють певні аспекти і правого статусу. У цей час можна буде застосовувати певне обладнання, в тому числі, і вилучати навіть у великих підприємців необхідне устаткування,
– пояснив нардеп.
Качура про надзвичайний стан / Дивіться відео:
У МВС повідомили, що надзвичайний стан – поки не на часі
Зазначимо, що раніше під час виступу з трибуни Верховної Ради глава МВС Денис Монастирський зазначив, що введення надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю областях – поки не на часі. Проте Україні слід бути готовими до такого розвитку подій.
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Головні з тези з виступу Монастирського в парламенті:
- Голова МВС наголосив, що Україна готується до можливого наступу мігрантів.
- Правоохоронці готуються до реагування на провокації.
- У міністерстві пропрацювали можливі напрямки прориву кордону мігрантами.
- Поки що правоохоронці визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні протяжністю 270 кілометрів.