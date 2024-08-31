Нафтобаза "Атлас" у Росії горить четвертий день: що відбувається на місці пожежі
Російська нафтобаза "Атлас" горить вже четвертий день. Пожежа там спалахнула ще вночі 28 серпня після атаки дронів.
Влада Ростовської області тоді визнала ураження паливного заводу "Атлас" та пожежу на ньому. З того часу Росія не тільки не загасила пожежу, а російські телеграм-канали писали про новий потужний вибух на нафтобазі "Атлас" 29 серпня, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на нафтобазі "Атлас"
Траса М-4 Дон під Кам'янськом, 911 кілометр. Четвертий день палає база "Атлас",
– написали в російських телеграм-каналах.
Також очевидці показали відео потужної пожежі. Раніше писали, що пожежникам вже не вистачає апаратури для гасіння вогню.
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Перед цим, 30 серпня, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко показав відео, як нафтобаза досі горить.
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До речі, джерела 24 Каналу у розвідці заявили, що атака по нафтобазі – це спільна робота Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.
Своєю чергою "Атлас" – це частина російського військово-промислового комплексу, що забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.