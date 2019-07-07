Нафтопродукти на одеських пляжах: відпочивальники скаржаться на купіль з мазуту – фото

У Чорне море поблизу Одеси потрапило багато нафтопродуктів. Люди скаржаться, що після купання в них на тілі залишаються плями, які дуже важко змити.

Відпочивальники фіксують забруднення від Рів'єри до Нової Дофінівки, про це інформує "Думская".

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За словами одеситів, масляниста рідина має запах мазуту і так просто не змивається з тіла і одягу. Схожу ситуацію в Одесі вже спостерігали у вересні 2014 року.







Сліди нафтопродуктів на пляжах Одеси/ фото із соцмереж

Нещодавно в Одесі на місцевих пляжах відпочивальники вже скаржились на якість води. Вона була забарвлена у зелений колір. Купатися у ній було небезпечно. Причиною цвітіння води стало розмноження мікроскопічних організмів ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.