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      Нафтопродукти на одеських пляжах: відпочивальники скаржаться на купіль з мазуту – фото

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      В Одесі знову забруднення на пляжах
      В Одесі знову забруднення на пляжах / Думская

      У Чорне море поблизу Одеси потрапило багато нафтопродуктів. Люди скаржаться, що після купання в них на тілі залишаються плями, які дуже важко змити.

      Відпочивальники фіксують забруднення від Рів'єри до Нової Дофінівки, про це інформує "Думская".

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      За словами одеситів, масляниста рідина має запах мазуту і так просто не змивається з тіла і одягу. Схожу ситуацію в Одесі вже спостерігали у вересні 2014 року.

      мазут нафтопродукти Чорне море Одеса
      Одеса море мазут нафта
      море Одеса нафта
      Сліди нафтопродуктів на пляжах Одеси/ фото із соцмереж

      Нещодавно в Одесі на місцевих пляжах відпочивальники вже скаржились на якість води. Вона була забарвлена у зелений колір. Купатися у ній було небезпечно. Причиною цвітіння води стало розмноження мікроскопічних організмів ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Чорне море Екологія
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