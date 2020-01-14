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      "Нагадує челендж": у Києві знову прорвало тепломережу – відео

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      На Теремках теж прорив тепломережі / скріншот із відео

      Цього разу інцидент трапився на столичних Теремках. Це вже третій подібний випадок за 2 дні. У першому – не обійшлося без постраждалих. Так, 13 січня ввечері прорвало теплотрасу біля ТРЦ Ocean Plaza, перший поверх будівлі затопило окропом.

      Про черговий інцидент інформують у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua. Стався він на Теремках-2. Густа пара від окропу закриває собою багатоповерхівки.

      Актуально: Як постраждалим від прориву труби біля Ocean Plaza отримати виплати: поради експерта

      Це вже прямо якийсь челендж. Черговий прорив теплотраси, щойно на Теремках-2, зупинка Касіяна,
      – мовиться у повідомленні.

      На Теремках прорвало тепломережу: відео

      Також 14 січня окропом топило вулицю на Шулявці, поруч розташований житловий комплекс Campus.

      Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza:

      • Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
      • Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати.
      • Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.
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      14 січня
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Києва
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