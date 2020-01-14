"Нагадує челендж": у Києві знову прорвало тепломережу – відео

Цього разу інцидент трапився на столичних Теремках. Це вже третій подібний випадок за 2 дні. У першому – не обійшлося без постраждалих. Так, 13 січня ввечері прорвало теплотрасу біля ТРЦ Ocean Plaza, перший поверх будівлі затопило окропом.

Про черговий інцидент інформують у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua. Стався він на Теремках-2. Густа пара від окропу закриває собою багатоповерхівки.

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Це вже прямо якийсь челендж. Черговий прорив теплотраси, щойно на Теремках-2, зупинка Касіяна,

– мовиться у повідомленні.

На Теремках прорвало тепломережу: відео

Також 14 січня окропом топило вулицю на Шулявці, поруч розташований житловий комплекс Campus.

Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza: