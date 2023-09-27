Нагірний Карабах під контролем Азербайджану: скільки вірмен вже покинули регіон

19 вересня Азербайджан оголосив про проведення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху, яка тривала менше доби і завершилася капітуляцією невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. З регіону почали виїжджати місцеві жителі.

Більшість населення Нагірного Карабаху становлять етнічні вірмени. Після того, як регіон опинився під контролем Азербайджану, вони почали масово покидати власні домівки.

Дивіться також Вибух на бензосховищі у Карабаху: кількість загиблих зросла до 68, сотні людей зникли безвісти

Третина населення виїхала

Так, відомо, що станом на 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей. Таку цифру назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян. У 2015 році у регіоні проживало близько 145 тисяч жителів, майже усі – вірмени.

Вони почали залишати Нагірний Карабах ще 24 – 25 вересня. У такий спосіб за три дні регіон покинула третина всього населення.

Вірмени їдуть з Нагірного Карабаху / Фото Maxar

У Вірменії заявили, що готові прийняти тих, хто покинув Нагірний Карабах. За словами Багдасарян, наразі лише 10% біженців скористалися державною підтримкою.

Конфлікт у Нагірному Карабаху 19 – 20 вересня: що відомо