Відмовили Кабміну: наглядова рада "Нафтогазу" не допрацьовуватиме в компанії

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" відмовилась від пропозиції Кабінету Міністрів. Вона не захотіла чекати обрання нових членів і доопрацьовувати в компанії.

Також там заявили про конфлікт інтересів. Про це мовиться в листі незалежних членів наглядової ради до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Призначення Вітренка – порушення закону

Згідно з документом, чинний склад ради не має бажання працювати з Юрієм Вітренком. Також рада вважає, що призначення його на посаду глави НАК "Нафтогазу Україна" – це порушення закону.

Його (Вітренка – 24 канал) призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів,

– мовиться в листі.

Вітренко, як відзначили члени ради в листі, пропонував Кабміну оцінити їхню роботу та роботу правління незадовільною. Рада наголосила на сумнівній репутації Роберта Бенша. Його призначили до наглядової ради як представника держави.

Про збитки компанії за 2020 рік

Також у документі відзначається, що нормалізований прибуток компанії за 2020 рік склав 3,2 мільярда гривень. Така сума – більше, за 2019 рік (2,6 мільярда гривень).

Водночас фінансовий збиток за 2020 рік виник через застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, які обґрунтовують нарахування резервів сумнівних боргів.

Лист наглядової ради "Нафтогазу" до прем'єр-міністра / Документ LB.ua

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