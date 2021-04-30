Наглядова рада повинна звільнити Вітренка, – Устінова відреагувала на зміни у "Нафтогазі"

Кабмін звільнив з посади глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. На його місце призначили Юрія Вітренка. Однак такі зміни – це "плювок" на міжнародних партнерів України.

Таку думку в програмі "Перехресний допит" висловила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. Вона пояснила, що міжнародні партнери наполягали, що "Нафтогаз" має бути абсолютно незалежною компанією.

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Олександра Устінова про зміни в "Нафтогазі"

Устінова нагадала, що лише наглядова рада "Нафтогазу" має мандат на звільнення свого очільника.

Єдине, що треба наразі зробити наглядовій раді – це звільнити Вітренка. Вони мають показати, що не можна так робити,

– підкреслила депутатка.

На її думку, звільнення Коболєва та призначення Вітренка Кабміном 28 квітня 2021 року було виключно політичним кроком. "Він не був пов'язаний з аудитами чи рішеннями, які приймав на посаді Коболєв", – запевнила Устінова.

Депутатка наголосила, що зараз відбувається зачистка останніх реформаторів, які були в системі. За її словами, це крок в протилежну сторону від міжнародної співпраці.

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Звільнення Коболєва та призначення Вітренка: що треба знати

У "Нафтогазі" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Вони сягали 19 мільярдів гривень замість прибутку у 11,5 мільярдів, прогнозованого раніше керівництвом.

У результаті звільнили не лиши главу компанії Коболєва, а й розпустили всю наглядову раду. Влада США таке рішення Кабміну сприйняли негативно, однак новопризначений Вітренко запевнив, що розуміє їхнє занепокоєння.