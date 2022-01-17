"Нагнітаємо не ми": у Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити сили НАТО

Естонія повідомила про можливість розміщення сил швидкого реагування НАТО. У Кремлі одразу спробували використати цю заяву на свою користь: мовляв, такого розвитку подій Москва і побоювалась.

Про це журналістам повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Рупор Кремля запевняє, що це не Москва нагнітає ситуацію.

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Це якраз і є доказом обґрунтованості наших занепокоєнь і того, що не ми – причина нагнітання напруженості,

– заявив Пєсков

Зазначимо, що раніше в Естонії заявили про готовність розмістити щонайменше 5 тисяч військових НАТО. У Міністерстві оборони Естонії наголосили, що безпека Балтійського регіону потребує зміцнення.

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Територія для розміщення підрозділів Альянсу є у місті Тапа, зокрема там можна зберігати техніку та озброєння. Якщо бійці НАТО перебуватимуть в країні довше, то для них можуть збудувати казарми.

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