Наказ Шойгу не означає деескалації чи припинення війни, – Кулеба

Дмитро Кулеба назвав заяви Міноборони Росії про відведення військ від кордону позитивним сигналом. Однак це не означає закінчення війни.
Джерело:"Радіо Свобода"
Міністр закордонних справ сподівається, що Росія не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, а справді з повагою ставиться Великодня. Вона повинна наказати своїм солдатам на Донбасі не стріляти.
Важливо Загроза є безпрецедентно великою, – Кулеба про агресію Росії в Азовському морі
Це позитивний сигнал (наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу – 24 канал), але це не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. Ми маємо це завжди пам'ятати,
– наголосив Кулеба.
Міністр ще раз наголосив, що тиша на Донбасі була б найкращим подарунком на Великдень.
Що цьому передувало
- Протягом квітня Росія активно стягувала свої війська до кордону з Україною та окупованого Криму. У Кремлі переконували, що це лише для навчань.
- Це занепокоїло Україну та світ, тому що розвідка попередила – агресор може готувати провокації та наступ.
- Однак згодом у Росії заявили про відведення військ у пункти постійної дислокації.
- На Донбасі теж загострилась ситуація та збільшилась й кількість обстрілів. Від початку 2021 року вже загинули 38 українських захисників.