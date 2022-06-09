Накрили "коробочки" з літерою Z: львівські десантники не дали танкам окупантів зайти у фланг
Окупанти втратили танки, на яких хотіли розвинути наступ проти наших військових. Також львівські десантники знищили окупантів у будинку, де ті цинічно розмістились.
Відповідну інформацію повідомили у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ України. Ворога знищили ртилерійські підрозділи львівських десантників.
Важливо Українські бійці завдали важких втрат окупантам у Сєвєродонецьку, – Арестович
Львівські десантники знищили ворога та його техніку
У 80 бригаді розповіли, що на Сході російські окупанти спробували танками зайти у фланг наших підрозділів та розвинути наступ. Проте, звісно ж, їм це не вдалось.
Зокрема тому, що, вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала координати їх місцезнаходження артилеристам. Останні оперативно "накрили" ворожі "коробочки" з літерою Z на броні. Врешті:
- спалили бронетранспортер (МТЛБ);
- два танка сильно пошкодили, тобто фактично знищили;
- решта танкових екіпажів, в паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.
Варто пригадати, що у той же день артилеристи-десантники влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдат.
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Коротко про останні втрати ворога: основне
- Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну й до 8 червня Збройні Сили України знищили 31 500 російських загарбників. Також у ворога більше немає 1393 танків, 3429 броньованих машин, 96 засобів ППО, 212 літаків, 178 гелікоптерів.
- 8 червня Олексій Арестович розповів, що українські бійці завдали важких втрат окупантам у Сєвєродонецьку. Збройні Сили України знищили багато ворога під час міських зіткнень.
- 8 червня також стало відомо, що на "концерт Кобзона" відправився російський полковник Руслан Ширін. Він був начальником штабу 336 бригади морської піхоти балтійського флоту. Російські пропагандисти заявила, що нібито він загинув під час виконання військового обов'язку в бою в Україні. Проте, де саме – пропагандисти не розповіли.
- Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Наші бійці знищили 10 одиниць бойової броньованої техніки, а також орієнтовно два десятки російських окупантів.