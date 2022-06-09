Накрили "коробочки" з літерою Z: львівські десантники не дали танкам окупантів зайти у фланг

Окупанти втратили танки, на яких хотіли розвинути наступ проти наших військових. Також львівські десантники знищили окупантів у будинку, де ті цинічно розмістились.

Відповідну інформацію повідомили у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ України. Ворога знищили ртилерійські підрозділи львівських десантників.

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Львівські десантники знищили ворога та його техніку

У 80 бригаді розповіли, що на Сході російські окупанти спробували танками зайти у фланг наших підрозділів та розвинути наступ. Проте, звісно ж, їм це не вдалось.

Зокрема тому, що, вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала координати їх місцезнаходження артилеристам. Останні оперативно "накрили" ворожі "коробочки" з літерою Z на броні. Врешті:

спалили бронетранспортер (МТЛБ);

два танка сильно пошкодили, тобто фактично знищили;

решта танкових екіпажів, в паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.

Варто пригадати, що у той же день артилеристи-десантники влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдат.

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