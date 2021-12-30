Налаштовані на розмову, – у Кремлі назвали мету телефонної бесіди з Байденом

У Кремлі запевнили, що Росія налаштована на серйозну розмову зі Штатами. Джо Байден та Володимир Путін зідзвоняться вже у четвер, 30 грудня.

Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – відзначився низкою цинічних заяв. Зокрема, наголосив, що Росія начебто ніколи не була джерелом напруги.

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За словами Пєскова, країна-окупантка ухвалює лише рішення, необхідні для її безпеки. Тим часом російські найманці на Донбасі регулярно порушують режим тиші. Країна-агресорка не виконує жодних домовленостей.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає ризику скасування російсько-американських консультацій щодо гарантій безпеки.

Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки під час переговорів можливе врегулювання тих нагальних проблем, які вдосталь є між нами,

– заявив Пєсков.

Розмова Путіна та Байдена

ЗМІ повідомляють, що розмова Байдена та Путіна відбудеться у четвер, 30 грудня, о 21:30 за Києвом.

Представниця Білого дому Емілі Хорн заявила, що дзвінок відбудеться у закритому для преси режимі.

Байден вийде на зв'язок з сімейної резиденції у місті Вілмінгтон.

У Вашингтоні заявили, що політики обговорять цілий спектр тем. Зокрема, мовитиметься про майбутні переговори, а також – зустріч на майданчику ОБСЄ та засідання Ради Росія – НАТО.

Аналіз перемовин Байдена та Путіна: дивіться відео