Нам боляче, але це щоденно. Я не хочу до цього звикати, – Зеленський про пологовий у Маріуполі

Для російських загарбників немає нічого святого. Саме це вони черговий раз довели 9 березня, коли цинічно скинули на пологовий будинок у Маріуполі бомби.

Бомбардування мирних міст України, на жаль, перетворюється в страшний та трагічний серіал терористичних актів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

До теми Винні з Росії повинні бути покараними, – у ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі

Боляче, але ми звикаємо

Він зазначив, що зараз у світі навіть бомбардування одного об'єкту викликає в усіх шок. Людям важко повірити, що таке може бути в XXI столітті.

Як я все це сприймаю сьогодні? Нам всім боляче, але це щоденно. Я не хочу до цього звикати, але ми звикаємо. Що буде далі після таких речей – ніхто не знає,

– заявив президент.

Дуже страшно за громадян

Зеленський заявив, що зараз справді дуже страшно за наших громадян. Зокрема і через нові жахливі заяви від країни-агресорки про якусь хімічну зброю, яку вони нібито знаходять у нас.

"Ти вже думаєш, що це означає, що її можуть застосувати в нас. Тобто всі їхні сигнали – не просто так. Вони лякають людей, а в залякуванні є одна проблема: зі 100 таких меседжів – 10 можуть відбутися", – зауважив Зеленський.

Спілкування Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ: дивіться відео



Обстріл пологового у Маріуполі: головне