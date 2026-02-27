Нам критично бракує ракет PAC-3 для ППО, щоб захиститися від ворожої балістики, – Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для систем ППО, щоб захиститися від атак російської балістики.

Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

Читайте також План війни України: Федоров назвав три конкретні кроки

Як вирішити проблему з системами ППО?

Михайло Федоров розповів, що питання ракет для ППО вже обговорювалося з президентом, зокрема йшлося про створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.

Міністр також наголосив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва комплексів ППО і ракет для них.

Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу,

– пояснив Федоров.

Водночас очільник відомства підкреслив, що держава обов'язково має розвивати власні оборонні ініціативи у цьому напрямку.

Важливо! За словами директора із розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, США випускають ракети PAC-3 в обсязі близько 500 одиниць на рік, а в 2025 році країна мала вийти на 650 одиниць на рік. Однак цього недостатньо для збиття того рівня балістики, який Росія вистрілює по Україні.

Ворог продовжує атакувати Україну: останні новини