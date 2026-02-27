Нам критично бракує ракет PAC-3 для ППО, щоб захиститися від ворожої балістики, – Федоров
- Михайло Федоров зазначив, що Україні критично бракує ракет PAC-3 для захисту від російської балістики.
- Наразі обговорюється створення консорціумів з міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для систем ППО, щоб захиститися від атак російської балістики.
Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.
Як вирішити проблему з системами ППО?
Михайло Федоров розповів, що питання ракет для ППО вже обговорювалося з президентом, зокрема йшлося про створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.
Міністр також наголосив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва комплексів ППО і ракет для них.
Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу,
– пояснив Федоров.
Водночас очільник відомства підкреслив, що держава обов'язково має розвивати власні оборонні ініціативи у цьому напрямку.
Важливо! За словами директора із розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, США випускають ракети PAC-3 в обсязі близько 500 одиниць на рік, а в 2025 році країна мала вийти на 650 одиниць на рік. Однак цього недостатньо для збиття того рівня балістики, який Росія вистрілює по Україні.
Ворог продовжує атакувати Україну: останні новини
У ніч проти 27 лютого російські війська знову завдали ударів по українських містах. Противник випустив 187 ударних дронів, серед них – "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси". На 14 локаціях було зафіксовано влучання чи падіння уламків 20 ударних БпЛА.
Під ранок 27 лютого російські війська також атакували центр Сум. Після прильоту першого безпілотника, ворог завдав повторного підступного удару, коли на місці події вже працювали рятувальники.
Власлідок атаки пошкоджено перший поверх будівлі готелю – із приміщення евакуювали 50 осіб. На щастя, постраждалих немає.