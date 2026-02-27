Укр Рус
Нам критично бракує ракет PAC-3 для ППО, щоб захиститися від ворожої балістики, – Федоров
27 лютого, 11:30
Поліна Буянова
Основні тези
  • Михайло Федоров зазначив, що Україні критично бракує ракет PAC-3 для захисту від російської балістики.
  • Наразі обговорюється створення консорціумів з міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для систем ППО, щоб захиститися від атак російської балістики.

Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

Як вирішити проблему з системами ППО?

Михайло Федоров розповів, що питання ракет для ППО вже обговорювалося з президентом, зокрема йшлося про створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.

Міністр також наголосив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва комплексів ППО і ракет для них.

Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу, 
– пояснив Федоров.

Водночас очільник відомства підкреслив, що держава обов'язково має розвивати власні оборонні ініціативи у цьому напрямку.

Важливо! За словами директора із розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, США випускають ракети PAC-3 в обсязі близько 500 одиниць на рік, а в 2025 році країна мала вийти на 650 одиниць на рік. Однак цього недостатньо для збиття того рівня балістики, який Росія вистрілює по Україні. 

Ворог продовжує атакувати Україну: останні новини

  • У ніч проти 27 лютого російські війська знову завдали ударів по українських містах. Противник випустив 187 ударних дронів, серед них – "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси". На 14 локаціях було зафіксовано влучання чи падіння уламків 20 ударних БпЛА.
     

  • Під ранок 27 лютого російські війська також атакували центр Сум. Після прильоту першого безпілотника, ворог завдав повторного підступного удару, коли на місці події вже працювали рятувальники.
     

  • Власлідок атаки пошкоджено перший поверх будівлі готелю – із приміщення евакуювали 50 осіб. На щастя, постраждалих немає.