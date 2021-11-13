Нам пощастило жити з ним в одну епоху, – Зеленський привітав Джемілєва з Днем народження

Володимир Зеленський привітав Мустафу Джемілєва з Днем народження. Національному лідеру кримських татар у суботу, 13 листопада, виповнилося 78 років.

Президент заявив, що Мустафа-ага є прикладом незламної віри, стійкості духу та невтомної боротьби за відновлення прав кримськотатарського народу. Зеленський побажав Джемілєву здоров'я, наснаги, добробуту родині та перемоги.

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Нам усім дуже пощастило жити в одну епоху з цією великою людиною, ім'ям якої називають вулиці й парки в турецьких містах,

– наголосив український лідер.

Зеленський наголосив: він впевнений, що разом обов'язково вдасться дійти до перемоги.

А тоді один з наступних Днів народження Мустафи-аги святкуватимуть в українському Криму під українським і кримськотатарським прапорами. Це відбуватиметься за чашечкою запашної кави.

"Мустафа-ага не зламався"

Зеленський зауважив, що Джемілєв за свою правозахисну діяльність зазнавав репресій. Його переслідувала радянська влада.

"Його кидали до в'язниці, висилали з рідного Криму й довгі роки забороняли повертатися додому", – пригадав український лідер.

Президент наголосив: Джемілєв не припиняв боротьбу, аж допоки кримські татари не здобули право повернутися на рідну кримську землю.

Зеленський зауважив, що Джемілєв пережив страшні випробовування. Водночас він не зламався, не втратив людяності, щирості й простоти у спілкуванні.

Президент заявив, що сьогодні кримськотатарський народ знову не може почуватися вільно й безпечно на своїй землі. Росія окупувала Крим.

Зеленський повідомив, що "кримчан знову залякують, переслідують, викрадають та безпідставно кидають за ґрати".

"Джемілєв як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили й зміцнює віру в те, що й цього разу ворог буде подоланий і ми повернемо наш Крим", – зауважив президент.

Тим часом Україна зі свого боку робить усе, щоб "питання деокупації Кримського півострова звучало на всіх міжнародних майданчиках і було серед найактуальніших тем світового порядку денного".

Джемілєва пропонують винести на Нобелівську премію

Під час форуму Україна 603,7. Херсон "Південь України – Нива Європи" активіст Абмежит Сулейманов запропонував винести кандидатуру лідера кримськотатарського народу Джемілєва на Нобелівську премію миру.

За словами Сулейманова, "якби українська влада, Верховна Рада висунули кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру, це означало б підтримку кримськотатарського народу".

Активіст нагадав, що Джемілєв разом зі своїм народом бореться у мирний спосіб за звільнення Криму.

Допис з телеграму Зеленського:

Сьогодні своє 78-річчя святкує національний лідер кримських татар, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Нам усім дуже пощастило жити в одну епоху з цією великою людиною, ім'ям якої називають вулиці й парки в турецьких містах! Адже Мустафа-ага – це приклад незламної віри, стійкості духу та невтомної боротьби за відновлення прав кримськотатарського народу.

За свою правозахисну діяльність Мустафа Джемілєв зазнавав репресій і переслідувань з боку радянської влади. Його кидали до в'язниці, висилали з рідного Криму й довгі роки забороняли повертатися додому. Та весь цей час він не припиняв боротися, аж допоки кримські татари не здобули право повернутися на рідну кримську землю. Попри всі страшні випробування Мустафа-ага не зламався, не втратив людяності, щирості й простоти у спілкуванні. Його беззаперечно шанують і поважають співвітчизники.

І сьогодні, коли Крим окупувала Російська Федерація, коли кримськотатарський народ знову не може почуватися вільно й безпечно на своїй землі, коли кримчан знову залякують, переслідують, викрадають та безпідставно кидають за ґрати, Мустафа Джемілєв як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили й зміцнює віру в те, що й цього разу ворог буде подоланий і ми повернемо наш Крим. Українська держава зі свого боку робить усе, щоб питання деокупації Кримського півострова звучало на всіх міжнародних майданчиках і було серед найактуальніших тем світового порядку денного.

Впевнений, разом ми обов'язково переможемо, і один із наступних днів народження Мустафи-аги святкуватимемо в нашому Криму за чашечкою запашної кави під українським і кримськотатарським прапорами. Вірю, це обов'язково станеться.

А сьогодні вітаю шановного Мустафу Джемілєва з днем народження, бажаю міцного здоров'я, наснаги, добробуту родині та перемоги!