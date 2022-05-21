Нам потрібна вся броньована техніка, яка тільки є, – Зеленський
Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Португалії. Український президент наголосив на тому, що Україні зараз потрібна будь-яка броньована техніка, що існує.
Про це він сказав на спільному брифінгу з Антоніу Кошта, повідомляє 24 канал. Саме під час відповіді журналістам політики і зачепили тему про надважливе озброєння для протистояння у війні з Росією.
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Не перераховуватиму, яка конкретно техніка потрібна, – Зеленський
Президент України відзначив, що гуманітарний аспект є важливим для допомоги Україні. Саме у ньому країні й потрібна броньована техніка.
Тут би я поставив не двокрапки, а одну. Я не перераховуватиму, яка конкретно нам потрібна броньована техніка. Скажу відверто. Вона потрібна вся. Яка є,
– заявив Зеленський.
Він додав, що звертається з проханням щодо підтримки України до всіх лідерів. "Можете надати? Давайте. Не можете? Купуватимемо. Нам усе одно, як. Нам головне зберегти більше людей, а ціни у цих рішеннях, я вважаю, не існує", – пояснив український лідер.
Президент наголосив на тому, що загалом аспект у гуманітарних питаннях є дуже важливим після того, що зробила Росія в Маріуполі, коли Україна не може дійти туди військовим шляхом і розблокувати місто.
"Десятки тисяч людей убили й велика кількість людей потрапили в полон до Росії. Чому я це називаю гумвектором? Тому що треба розблокувати це. Розблокувати шляхи для того, щоби людям в окупованих містах та селах надавати їжу, воду, медикаменти", – розповів очільник держави.
Спільний брифінг Зеленського та прем'єра Португалії: дивіться повне відео
Що саме сказав португальський прем'єр
Прем'єр-міністр Португалії ж своєю чергою зазначив, що його країна направила військову підтримку Україні у нелегкий час війни з Росією.
"Спочатку це була не летальна зброя, але далі летальна. У межах тих запитів, які направлялась в Україну згідно з нашими можливостями", – роз'яснив політик.
Антоніу Кошта відзначив, що, на жаль, його держава не має всі ресурси, які зараз потрібні Україні. Наразі робота з допомоги закінчилась, однак триватиме й далі, сказав португальський прем'єр.
Зараз якраз прибуває літак ще з військовим обладнанням, яке спрямують до України відповідно до конкретних запитів,
– повідомив Кошта.
Загалом, за словами прем'єра Португалії, Зеленський під час зустрічі з ним сформулював конкретні запити щодо подібних потреб. "Ми уточнюватимемо наші можливості", – резюмував він.
Зустріч Зеленського та Антоніу Коштою: про що ще говорили
- Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Португалії у Києві. Вони обговорили подальшу оборонну допомогу, 6 санкційний пакет проти Росії та повоєнне відновлення України.
- Так, Португалія заявила, що надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Відповідний меморандум уже підписали український та португальський прем'єри.
- Також під час пресконференції з Антоніу Коштою, український президент наголосив на тому, що португальський народ практично одностайно підтримує вступ України до Євросоюзу. Мовляв, число налічує понад 87% громадян цієї країни.
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