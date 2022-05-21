Нам потрібна вся броньована техніка, яка тільки є, – Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Португалії. Український президент наголосив на тому, що Україні зараз потрібна будь-яка броньована техніка, що існує.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Антоніу Кошта, повідомляє 24 канал. Саме під час відповіді журналістам політики і зачепили тему про надважливе озброєння для протистояння у війні з Росією.

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Не перераховуватиму, яка конкретно техніка потрібна, – Зеленський

Президент України відзначив, що гуманітарний аспект є важливим для допомоги Україні. Саме у ньому країні й потрібна броньована техніка.

Тут би я поставив не двокрапки, а одну. Я не перераховуватиму, яка конкретно нам потрібна броньована техніка. Скажу відверто. Вона потрібна вся. Яка є,

– заявив Зеленський.

Він додав, що звертається з проханням щодо підтримки України до всіх лідерів. "Можете надати? Давайте. Не можете? Купуватимемо. Нам усе одно, як. Нам головне зберегти більше людей, а ціни у цих рішеннях, я вважаю, не існує", – пояснив український лідер.

Президент наголосив на тому, що загалом аспект у гуманітарних питаннях є дуже важливим після того, що зробила Росія в Маріуполі, коли Україна не може дійти туди військовим шляхом і розблокувати місто.

"Десятки тисяч людей убили й велика кількість людей потрапили в полон до Росії. Чому я це називаю гумвектором? Тому що треба розблокувати це. Розблокувати шляхи для того, щоби людям в окупованих містах та селах надавати їжу, воду, медикаменти", – розповів очільник держави.

Спільний брифінг Зеленського та прем'єра Португалії: дивіться повне відео

Що саме сказав португальський прем'єр

Прем'єр-міністр Португалії ж своєю чергою зазначив, що його країна направила військову підтримку Україні у нелегкий час війни з Росією.

"Спочатку це була не летальна зброя, але далі летальна. У межах тих запитів, які направлялась в Україну згідно з нашими можливостями", – роз'яснив політик.

Антоніу Кошта відзначив, що, на жаль, його держава не має всі ресурси, які зараз потрібні Україні. Наразі робота з допомоги закінчилась, однак триватиме й далі, сказав португальський прем'єр.

Зараз якраз прибуває літак ще з військовим обладнанням, яке спрямують до України відповідно до конкретних запитів,

– повідомив Кошта.

Загалом, за словами прем'єра Португалії, Зеленський під час зустрічі з ним сформулював конкретні запити щодо подібних потреб. "Ми уточнюватимемо наші можливості", – резюмував він.

Зустріч Зеленського та Антоніу Коштою: про що ще говорили

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Португалії у Києві. Вони обговорили подальшу оборонну допомогу, 6 санкційний пакет проти Росії та повоєнне відновлення України.

Так, Португалія заявила, що надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Відповідний меморандум уже підписали український та португальський прем'єри.

Також під час пресконференції з Антоніу Коштою, український президент наголосив на тому, що португальський народ практично одностайно підтримує вступ України до Євросоюзу. Мовляв, число налічує понад 87% громадян цієї країни.

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