Нам радили за рік до війни вивозити людей і рити траншеї, це б убило економіку, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що у США не надто вірили у силу України. Тож пропонували ще за рік до війни евакуйовувати людей і почати будувати фортифікаційні споруди.

Про це президент України розповів в інтерв'ю нідерландському виданню. Він наголосив на тому, що таке рішення могло б поставити хрест на економіці держави.

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Української економіки сьогодні просто не було б

Володимир Зеленський додав, що в Україні були готовими до нападу Росії. І знали, що країна-агресорка може зробити це у будь-який слушний для неї момент.

Водночас він зазначив, що у США пропонували підготуватися до цього. Мовляв, за рік до початку повномасштабного вторгнення необхідно було евакуйовувати населення країни, а також почати рити окопи.

"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплине на наше фінансове становище, бюджет та економіку", – підкреслив президент.

Він зазначив, що кілька місяців війни продемонстрували, що рішення, ухвалене вищим керівництвом, було правильним. Володимир Зеленський зазначив, що державному бюджету не вистачає щонайменше 5 мільярдів, але не уточнив, якої саме валюти. І цей дефіцит, підкреслив він, виник у березні.

Натомість рішення вивезти українців з країни та почати готуватися до війни, риючи окопи, могло б поховати економіку держави. Якби це сталося, то Україні було б значно складніше протистояти російській агресії.

Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей та компаній підуть із країни. І я думаю, що були великі ризики,

– підкреслив він.

Що ж стосується української армії, додав Зеленський, то вона була готовою до атаки Росії. І це наші захисники та захисниці продемонстрували.

Зеленському обіцяли, що його уб'ють за три дні

У тому ж інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, що західні лідери закликали його покинути країну. Мовляв, його російські загарбники уб'ють упродовж перших трьох днів повномасштабного нападу.

Зауважимо, що впродовж усіх трьох місяців війни Володимир Зеленський разом із сім'єю залишаються в Україні. Водночас президент продовжує приймати в себе представників інших країн, а також виголошує промови під час онлайн-включень для різних парламентів і представництв.

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