Нам є чим і ми маємо на це повне право, – Зеленський про відповідь росіянам на удар по Сумах

Володимир Зеленський прокоментував удари Сил оборони по росіянах, яких завдали у відповідь на атаку по Сумах. Він заявив, що Україні є чим відповісти агресору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента в 1148 день війни.

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Що сказав Зеленський про помсту ЗСУ росіянам за Суми

Президент розповів, що 13 квітня був день працівників оборонної промисловості. Того ж дня Росія вдарила балістикою по Сумах.

Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право, це абсолютно справедливо – відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями.

За словами Зеленського, на оборонних підприємствах України працюють понад 300 тисяч.

Дії Сил оборони відчули на собі дві російські бригади, причетні до ударів по Сумах.

Інші заяви Зеленського

З Європи будуть нові пакети підтримки.

"Також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку все зробимо, щоб політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час", – сказав президент.

Щодо угоди про копалини Зеленський висловився так:

Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці.

Нагадаємо, в Мінекономіки кажуть, що меморандум про наміри зі США можуть підписати найближчим часом.