Намагались вивезти з України комплектуючі до зенітно-ракетних комплексів: СБУ викрили схему

Експрацівник одного з вітчизняних оборонних заводів разом зі спільниками організував незаконну схему. Вони намагались вивезти з України частину військового майна, яке підлягає державному експортному контролю.

Порушників виявили під час перевезення приладів до столиці. Викриття здійнила контррозвідка СБУ.

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СБУ запобігла вивезенню з України комплектуючих до ЗРК

Співробітники СБУ встановили, що діяльність організував експрацівник одного з вітчизняних оборонних заводів та долучив до цього декількох знайомих з Київської та Житомирської областей.

Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення 6 військових приладів до столиці,

– розповіли в СБУ.

Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна:

у тому числі комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії;

конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Також у зловмисників за місцем проживання чи тимчасового перебування виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність та знову ж таки – комплектуючі частини до ЗРК. Предмети вилучили та скерували на експертизу.

З України намагались вивезти комплектуючі до ЗРК / Фото СБУ

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтями про:

державну зраду (ув'язнення від 12 до 15 років);

порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ув'язнення до 5 років);

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ув'язнення від 5 до 12 років).

Наразі триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушення і притягнути до відповідальності причетних осіб.

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