Намагався перетнути океан: в Атлантиці знайшли тіло 75-річного мандрівника Савена
Джерело:група мандрівника у фейсбуці
У водах Атлантики знайшли тіло 75-річного француза Жана-Жака Савена. Мандрівник загинув, коли вдруге намагався переплисти океан.
У 2019 році чоловік уже перетинав води Атлантики. Тепер же тіло знайшли у каюті його власного каное.
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Остання подорож француза
Чоловік вирушив у мандрівку 1 січня із південно-західної Португалії і поїхав у бік Понта-Делгада на Азорських островах. На зв'язок із командою не виходив уже 3 день. За їхніми словами, він активував два аварійні маяки з вечора 20-го на 21 січня. Таким чином хотів показати, що втрапив у біду.
Тоді морська влада Португалії помітила, що човен Савена перекинувся біля Азорських островів. Водолаз опустився під ватерлінію, щоб заглянути всередину невеликої каюти човна. Там і знайшов тіло француза.
Що відомо про мандрівника
Наприкінці грудня 2018 року Жан-Жак Савен уже перетинав Атлантику. Тоді він сів у бочкоподібну капсулу та розпочав свою подорож з острова Ієрро на Канарських островах.
Капсула працювала завдяки сонячній енергії. Її задум був таким, щоб могла протистояти атакам косаток і хвиль, щоб вміщала кухню та спальне ліжко. Мандрівник дістався Карибського моря 27 квітня 2019 року.
Раніше Жан-Жак Савен був десантником, пілотом і працював у національному парку в Центральній Африці. У 2015 році він піднявся на Монблан, найвищу вершину європейських Альп, і був затятим триатлоністом.
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