Намагався втекти від слідства: у Києві затримали колишнього одеського воєнкома
Джерело:Державне бюро розслідувань
Колишній керівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов намагався втекти від слідства. Правоохоронці розшукували його два дні.
У суботу, 22 липня, йому вручили підозру. Після цього воєнком уживав усіх заходів, аби втекти від слідства.
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Підозрюваного затримали у Києві
Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві після двох днів розшуку. Правоохоронці наголосили, що Борисов використовував різні способи конспірології, аби переховуватися від слідства – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.
Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві,
– повідомили у ДБР.
Враховуючи усі намагання колишнього воєнкома Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.
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Що відомо про скандал з воєнкомом Борисовим
- У червні вийшло розслідування, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. Так, мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також з'ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.
- Після публікації розслідування Володимир Зеленський 22 червня провів засідання Ставки. На ній він доручив Валерію Залужному звільнити Борисова з посади керівника Одеського ТЦК та СП.