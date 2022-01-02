"Намагаємось достукатися": Росії заборонили видавати Білорусі учасника протестів

Росія не може екстрадувати до Білорусі Дмитра Подлобнікова. Рішення про заборону ухвалив Європейський суд з прав людини.

Відповідна заборона діє до 31 січня. Про це повідомив керівник правових програм Московської Гельсінської групи Роман Кисельов.

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За його словами, наразі учасник протестів перебуває в Росії – у слідчому ізоляторі-4.

Намагаємося до всіх достукатися, щоб влада була в курсі,

– наголосив Кисельов.

В чому звинувачують Подлобнікова

Подлобнікову загрожує в Білорусі до 7 років позбавлення волі за нібито групове порушення порядку та насильство проти міліціонера.

В його адвокатки 28 грудня з'явилася інформація, що учасника протестів, ймовірно, вивезли із СІЗО у Коломні і екстрадують в Білорусі. Але він, як повідомив Кисельов, знайшовся.

Нагадаємо, що хлопець у 2020 році брав участь у протестах в Білорусі. Там його побили силовики до важкого стану. Після цього його затримали, через кілька днів випустили і він поїхав працювати в Росію.

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Майже через рік Подлобнікова на запит Мінська заарештували в Росії. Водночас в його мами провели обшук.

Протести в Білорусі: головне

Масштабні протести в Білорусі спалахнули після того, як Олександр Лукашенко сам проголосив себе президентом.

Саме через сфальсифіковані вибори тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловитися.

Силовики різними способами намагалися розганяти мітинги, використовуючи насильство.

Загострилася ситуація у жовтні 2020 року. Тоді силовики стріляли по демонстрантах.

В річницю початку протестів в Мінську по всьому світу вийшли люди на акції. Зокрема мітинги організовували і в Україні.

Повна публікація Романа Кисельова у телеграмі:

По-перше, ми знайшли Діму Подлобнікова, він все ще у Росії, у СІЗО-4. По-друге, ми отримали 39 правило Європейського суду щодо тимчасових заходів – суд заборонив видачу до 31 січня.

Намагаємося до всіх достукатися, щоб влада була в курсі, і його не вивезли до цієї дати.

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