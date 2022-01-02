"Намагаємось достукатися": Росії заборонили видавати Білорусі учасника протестів
Джерело:телеграм Романа Кисельова
Росія не може екстрадувати до Білорусі Дмитра Подлобнікова. Рішення про заборону ухвалив Європейський суд з прав людини.
Відповідна заборона діє до 31 січня. Про це повідомив керівник правових програм Московської Гельсінської групи Роман Кисельов.
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За його словами, наразі учасник протестів перебуває в Росії – у слідчому ізоляторі-4.
Намагаємося до всіх достукатися, щоб влада була в курсі,
– наголосив Кисельов.
В чому звинувачують Подлобнікова
Подлобнікову загрожує в Білорусі до 7 років позбавлення волі за нібито групове порушення порядку та насильство проти міліціонера.
В його адвокатки 28 грудня з'явилася інформація, що учасника протестів, ймовірно, вивезли із СІЗО у Коломні і екстрадують в Білорусі. Але він, як повідомив Кисельов, знайшовся.
Нагадаємо, що хлопець у 2020 році брав участь у протестах в Білорусі. Там його побили силовики до важкого стану. Після цього його затримали, через кілька днів випустили і він поїхав працювати в Росію.
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Майже через рік Подлобнікова на запит Мінська заарештували в Росії. Водночас в його мами провели обшук.
Протести в Білорусі: головне
- Масштабні протести в Білорусі спалахнули після того, як Олександр Лукашенко сам проголосив себе президентом.
- Саме через сфальсифіковані вибори тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловитися.
- Силовики різними способами намагалися розганяти мітинги, використовуючи насильство.
- Загострилася ситуація у жовтні 2020 року. Тоді силовики стріляли по демонстрантах.
- В річницю початку протестів в Мінську по всьому світу вийшли люди на акції. Зокрема мітинги організовували і в Україні.
Повна публікація Романа Кисельова у телеграмі:
По-перше, ми знайшли Діму Подлобнікова, він все ще у Росії, у СІЗО-4. По-друге, ми отримали 39 правило Європейського суду щодо тимчасових заходів – суд заборонив видачу до 31 січня.
Намагаємося до всіх достукатися, щоб влада була в курсі, і його не вивезли до цієї дати.
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