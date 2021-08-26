Намагається всім закрити рот, – Устінова про "ображеного" поліцейського та арешт майна

На квартиру депутатки "Голосу" Олександри Устінової наклали арешт, а машину оголосили у розшук. Таке рішення суд виніс за позовом поліцейського Євгена Шевцова, якого начебто образила нардепка. Про постанову суду вона дізналася випадково.

Про це депутатка Устінова розповіла в ефірі 24 каналу. Вона зазначила, що ні їй, ні її адвокатам не надсилали постанову, що вони програли справу.

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Нардепка через додаток Дія дізналася, що вже пів року винна майже 80 тисяч гривень моральної шкоди заступнику слідчого управління Національної поліції Євгену Шевцову.

"З них 50 тисяч – це компенсація. Інше – судові збори для Шевцова за те, що він дуже сильно образився, бо я написала, що людина, яка обізвала мене такими словами, негідна мати звання офіцера", – розповіла Устінова.

Поліцейський вимагає публічних вибачень

У 2020 році Устінова отримала 5 судових позовів від Євгена Шевцова, бо назвала його негідним носити погони і звання поліцейського. Перед тим він назвав депутатку "тупою вівцею" на своїй фейсбук-сторінці. Однак у поліції не побачили у цьому порушення етичних норм.

Депутатка зазначила, що суддя, яка ухвалила рішення на користь поліцейського, свого часу відпускала беркутівця Дмитра Садовника, який займався розстрілами на Майдані. Також вона ухвалювала рішення на користь Андрія Портнова.

"Тому, скажімо так, там немає, де тавра ставити. Крім того, Шевцов вимагає від мене публічного спростування. Мабуть, очікує, що напишу, що він дуже достойний поліцейський і має майже очолювати Національну поліцію", – сказала Устінова.

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Хто такий Євген Шевцов

Євген Шевцов є заступником керівника слідчого управління Національної поліції. Устінова наголосила, що він одна з головних людей в цій структурі.

"Він став досить відомим свого часу, тому що про нього вийшли декілька антикорупційних розслідувань. Він подав до суду. І через суд намагався заблокувати роботу ЗМІ", – пояснила депутатка.

Відомо також, що дружині слідчого "подарували" приміщення на 600 квадратних метрів у Києві. Це з'ясували журналісти "Наші гроші з Денисом Бігусом". Депутати "Голосу" зверталися до Арсена Авакова з проханням провести перевірку щодо Шевцова. Після цього слідчий і почав судову тяганину з депутаткою.

Вона зауважила, що внутрішня безпека Національної поліції не провела розслідування і не з'ясувала, звідки Шевцов має такі статки. Сам поліцейський вирішив діяти через суд.

Це, я так розумію, його фішка. Він намагається всім закрити рот і заблокувати навіть роботу ЗМІ,

– сказала Устінова.

Щодо Шевцова з'явилося ще одне журналістське розслідування. Там мовиться про те, що через "чорних нотаріусів" приватизували приміщення в центрі Києва, яке зараз належить його дружині.

"Пам'ятаю розмову із заступником Авакова, який мене запитав, чого я чіпляюсь, якщо дружина Шевцова – це колишня дружина Насірова, тому й зрозуміло звідки гроші. Мені так цікаво стало. Кажу: "А в Насірова офіційно дуже велика зарплата, що він наступну сім'ю дружини утримує?", – пригадала народна депутатка.

Вона розповіла, що наразі має можливість заново отримати апеляцію. Сподівається, що справа не затягуватиметься довго, тому що навіть при поновленні строків подачі апеляції майно все одно залишається під арештом.

Як діятиме Устінова щодо свого майна

"Я можу ним користуватися, але, на жаль, не можу нічого з ним зробити. Якби я не дізналася про цю ситуацію, то моє майно могли виставити на продаж і продати мою машину за смішні гроші. Це досить відома схема", – зазначила Устінова.

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Вона пояснила, що її машину (7-річна Mazda) зараз оцінюють у 10 тисяч доларів. Її могли продати за кілька тисяч доларів і віддати ці гроші Шевцову, щоб начебто розрахуватися.

Крім того, автомобіль необхідно зняти з розшуку. Правозахисники вирішують, як це зробити.

"Смішно оголошувати машину в розшук, коли я нікуди не ховаюся. Я є публічною особою і всі чудово знають, де я працюю, але, на жаль, майно буде під арештом до рішення апеляційного суду", – додала Устінова.

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