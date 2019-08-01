18:15
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, – ЗМІ

      471 Читать новость на русском
      Національна поліція
      Національна поліція / ukrr.info

      Слідчі Національної поліції намагаються покарати авторів журналістських розслідувань, присвячених заступнику начальника Головного слідчого управління Євгену Шевцову та його дружині-бізнесмену Альоні Дегрик.

      Обставини переслідування журналістів оприлюднив сайт "Главком", передають "Українські новини".

      За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, підлеглі Шевцова фактично займаються цькуванням президента Академії української преси, професора Валерія Іванова, намагаючись тиснути на його сина – Дениса Іванова, також журналіста за фахом.

      Ми бачимо тут мотиви помсти за інформацію, яка була опублікована Денисом Івановим. Абсолютно обурливо, коли чиниться тиск на нашого колегу… З травня ця ситуація триває. Тому ми пропонуємо МВС та Нацполіції гідно вийти з цієї ситуації, припинити дії підлеглих, які несуть репутаційні ризики для самих керівників,
      – вважає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

      "Очевидно, що їм (поліції) є що приховувати. І тому починається використання адмінресурсу. Ми підтримуємо Іванова і будемо робити цю історію публічною", – запевнив генеральний директор Української асоціації медіа бізнесу Олексій Погорєлов.

      У Facebook-групі ACAB.UA, до якої має відношення Денис Іванов, восени минулого року опубліковані фото автомобіля Range Rover, розкішні квартири в дорогих районах Києва, заміський будинок поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва – Touch Café і ресторану-клубу "Золоте руно" в Одесі. ACAB також писав про звинувачення компанії Дегрик "Леогеймінг пей" у виведенні коштів букмекерських контор та онлайн-казино до Росії.

      Денис Іванов зараз перебуває за кордоном, стверджуючи, що в Україні його дружині і двом маленьким дітям загрожує фізична розправа. Як стверджують адвокати Іванових, сім'ю в поліції намагаються зробити організаторами злочинного угруповання, метою якого нібито був збір інформації про відомих осіб.

      "Шевцов має право відстоювати свою честь і репутацію у спосіб, передбачений законом. Але він стає злочинцем, коли використовує доручену йому державну машину, що працює на гроші платників податків, у особистих цілях. Коли фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, арештовується майно. Зараз відбувається саме це. Вважаю, що керівники Шевцова або цього не помічають, або помічати не хочуть", – стверджує Олег Бабіч, адвокат Дениса Іванова.

      Ведучий радіо "НВ", блогер "Української правди" Дмитро Тузов вважає, що історія журналістського проекту, де розповідалось про статки родини Шевцова, не має нічого спільного з так званою "справою Варченко".

      "Відкривати кримінальну справу на людей, які виклали інформацію про розкішні квартири, будинки, ресторани і автомобілі чиновника, – це нормально тільки в Росії. Дивно, що в Нацполіції цього не розуміють", – говорить журналіст.

      Нагадаємо, цього тижня Комісія з журналістської етики у відкритому листі до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва закликала не допустити необґрунтованого тиску поліції на президента Академії української преси, професора Валерія Іванова.

      blog_ava
      Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України
      сьогодні
      8481
      Теги: Новини України Поліція Журналісти Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"
      сьогодні , 18:01 Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"
      Інна Жолобович 286
      Національні безпека та оборона: що встиг попередній парламент та що має зробити новий
      сьогодні , 18:00 Національні безпека та оборона: що встиг попередній парламент та що має зробити новий
      Віталій Дейнега 26
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 153 депутатів
      сьогодні , 17:59 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 153 депутатів
      235485
      До перемир'я наш день починався з десятка ВОГів, – "Кузьмич" про удачу, ворога та війну в місті
      сьогодні , 17:00 До перемир'я наш день починався з десятка ВОГів, – "Кузьмич" про удачу, ворога та війну в місті
      Володимир Патола 213
      Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      сьогодні , 16:30 Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      Віталій Шабунін 273
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук