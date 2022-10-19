Намагайтеся виїхати, – Зеленський окремо звернувся до мешканців окупованих територій

Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих територій спробувати виїхати. Також президент закликав українців уникати мобілізації, яку проводить Росія.

Відповідну інформацію президент повідомив під час вечірнього звернення 19 жовтня. Володимир Зеленський також закликав тих, кого мобілізувала Росія, намагатись скласти зброю та прийти на українські позиції.

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Зеленський звернувся до людей на окупованих землях

Окремо сьогодні (20 жовтня – 24 канал) хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах Півдня та Сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете,

– попросив президент України.

Вололодимир Зеленський також закликав людей виїхати з окупованої території. Якщо це зробити неможливо, то попросив наших людей, які опиняться в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагатись скласти зброю та прийти на українські позиції. "І головне – бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів..." – закликав Зеленський. Окрім цього, президент України розповів, що: Росія півроку цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території;

росіяни самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії,

– заявив президент. Він також пригадав, що ввечері підписав черговий указ про нагородження 71 військовослужбовця Збройних Сил України. Путін оголосив воєнний стан на окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині Варто пригадати, що 19 жовтня Владімір Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на Донеччині, Луганщині та частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Російський диктатор заявив, що нібито дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації". Саме тому нібито у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки.

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