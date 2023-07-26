Намагаються обійти ППО: окупанти запустили ракети вздовж кордону з Молдовою

Російські загарбники ввечері 26 липня запустили ракети з регіону Каспійського моря. У Повітряних силах повідомили, що помітили крилаті ракети поблизу кордону з Молдовою.

Таким чином окупанти намагаються обійти системи ППО нашої держави. Варто зазначити, що росіяни не вперше запускають ракети біля молдавського кордону.

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Російські ракети летіли біля Молдови

У Повітряних силах наголосили, що біля молдавського кордону помітили російські ракети, які окупанти запустили під час масованої атаки по Україні. Там зазначили, що це група ракет, однак точної кількості – не назвали.

Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області,

– наголосили у Повітряних силах.

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Окрім того, у Повітряних силах попередили, що крилаті ракети, які пустили загарбники по Україні можуть маневрувати та змінювати напрямок свого руху. Саме тому небезпека зберігається для всіх областей нашої держави.

Росіяни не вперше пускають ракети поблизу Молдови