Намагаються обійти ППО: окупанти запустили ракети вздовж кордону з Молдовою
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники ввечері 26 липня запустили ракети з регіону Каспійського моря. У Повітряних силах повідомили, що помітили крилаті ракети поблизу кордону з Молдовою.
Таким чином окупанти намагаються обійти системи ППО нашої держави. Варто зазначити, що росіяни не вперше запускають ракети біля молдавського кордону.
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Російські ракети летіли біля Молдови
У Повітряних силах наголосили, що біля молдавського кордону помітили російські ракети, які окупанти запустили під час масованої атаки по Україні. Там зазначили, що це група ракет, однак точної кількості – не назвали.
Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області,
– наголосили у Повітряних силах.
Окрім того, у Повітряних силах попередили, що крилаті ракети, які пустили загарбники по Україні можуть маневрувати та змінювати напрямок свого руху. Саме тому небезпека зберігається для всіх областей нашої держави.
Росіяни не вперше пускають ракети поблизу Молдови
- Під час чергової масованої ракетної атаки 10 лютого 2023 року російська ракета залетіла у повітряний простір Молдови. У Кишиневі наголосили, що це було 2 ракети окупантів.
- Через це міністр закордонних справ країни терміново викликав російського посла "на килим". Згодом проліт ракет над Молдовою підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- Через кілька днів у прикордонному районі Молдови знайшли уламки російської ракети. Це сталося після того, як Росія знову обстріляла Україну.
- Окрім того, ворожі ракети пролітали й над небом Румунії, а потім уже залетіли в Україну. Таким чином російська зброя пролітала над повітряним простором НАТО.
- Згодом стало відомо, що ракети, що пролітали над Молдовою та Румунією – сумнозвісно російські "Калібри", які окупанти, вочевидь, запускали з Чорного моря.