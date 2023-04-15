Намагаються тиснути: в ОК "Південь" розповіли, чи готує Росія атаку на Великдень

Російська армія дуже цинічна, тому нехтувати сигналами тривоги на Великдень не варто. Ворог посилив психологічний та вогневий тиск на цивільне населення.

Напередодні росіяни збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Чи будуть ракетні удари на Великдень

Гуменюк заявила, що російська армія збільшила корабельне угрупування до 12 одиниць у Чорному морі. Крім того, на службу вивели ще два підводних ракетоносії. Відтак, до застосування готові 8 ракет типу "Калібр".

Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно,

– сказала речниця.

Вона також закликала українців ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гуменюк наголосила, що у ворога немає нічого святого і, цілком ймовірно, що загарбники посилять тиск саме у святкові дні.

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