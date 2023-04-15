Намагаються тиснути: в ОК "Південь" розповіли, чи готує Росія атаку на Великдень
Російська армія дуже цинічна, тому нехтувати сигналами тривоги на Великдень не варто. Ворог посилив психологічний та вогневий тиск на цивільне населення.
Напередодні росіяни збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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Чи будуть ракетні удари на Великдень
Гуменюк заявила, що російська армія збільшила корабельне угрупування до 12 одиниць у Чорному морі. Крім того, на службу вивели ще два підводних ракетоносії. Відтак, до застосування готові 8 ракет типу "Калібр".
Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно,
– сказала речниця.
Вона також закликала українців ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гуменюк наголосила, що у ворога немає нічого святого і, цілком ймовірно, що загарбники посилять тиск саме у святкові дні.
Росія атакувала Слов'янськ: що відомо
- Близько 16:00 14 квітня ворог атакував місто Слов'янськ на Донеччині ракетами С-300. Вони частково зруйнували багатоповерхівку.
- Станом на 23:50 рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Тривають пошуки ще чотирьох людей. Кількість загиблих зросла до 9.
- Важливо, що серед жертв – дворічний хлопчик. Дитину дістали живою з-під руїн одного з повалених житлових будинків, однак в кареті швидкої допомоги вона загинула. Також серед поранених – 14-річна дівчина-підліток: її батька уже дістали мертвим.
- Правоохоронці встановили, що окупанти випустили по місту 7 ракет близько 16:00 (ймовірно, С-300), внаслідок чого було пошкоджено: 34 багатоквартирних будинки; 20 приватних осель; 12 автомобілів та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
- Усе, що відомо про черговий теракт російських окупантів – читайте у матеріалі 24 Каналу.