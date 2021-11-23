Намірів не знаємо, але знаємо схеми Москви, – Держдеп США про загрозу вторгнення Росії в Україну

У Державному департаменті США прокоментували повідомлення про поточну загрозу вторгнення Росії в Україну. З цього приводу висловився спікер Держдепу Нед Прайс.

За його словами, Білий дім достеменно планів Росії не знає. А проте добре знайомий зі схемами, які застосовує російське керівництво.

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Позиція Держдепу США щодо загрози вторгнення Росії в Україну

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс 22 листопада заявив таке:

Ми не можемо говорити про наміри Москви (щодо вторгнення в Україну – 24 канал). Але – ми знайомі з тими схемами, за якими діє Росія.

Пан Прайс поруч із цим:

Наголосив, що будь-яка агресія у бік України від Росії викличе стурбованість у США.

у США. А проте не став конкретизувати, якими саме діями реагуватимуть Штати, якщо російські війська масово зайдуть на територію України.

Тим часом, нагадаємо, у Сенаті США законодавці запропонували поправку до оборонного бюджету, яка включає санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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