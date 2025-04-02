Напад українця в Амстердамі: генерал-майор СБУ припустив, чи причетні тут спецслужби Росії

Наприкінці березня невідомий з ножем напав на людей в Амстердамі. Згодом виявилося, що був 30-річний українець, який родом з Донецької області.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун, зауваживши, що ситуація тут досить специфічна. Потрібно ще дочекатися усіх деталей.

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Чи причетна тут Росія

Як наголосив Ягун, вже відомо, що це справді був виходець з Донецької області, який отримав український паспорт. На нього цілком могли вплинути російські спецслужби.

Навряд чи він не розумів, що робить. Йому цілком могли заплатити, аби зіпсувати імідж українців у Європі.

Я підозрюю, що його використали. Але не "в темну". Могли винайняти за гроші. І завдання було не стільки вбити, адже там п'ятеро поранених, як зробити резонанс. І особливо акцентувати увагу на те, що у нього українське походження,

– припустив Ягун.

Додамо, правоохоронці Нідерландів підтвердили, що нападником виявився 30-річний українець з Донецької області. Також у нього після арешту виявили документи на різні імена.