Білоруський опозиціонер назвав умову наступу військ лукашенка на Україну

білоруська армія продовжує проводити навчання поблизу кордону з нашою державою. Проте про вторгнення військ лукашенка до України говорити зарано, наразі таких дій чи підготовки до цього не відбувається.

Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він припустив, за якої умови можливе вторгнення Білорусі в нашу державу.

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За його словами, загроза вторгнення білоруських військових в Україну перманентна – вона то зростає, то знижується.

Опозиціонер зауважив, що стратегічна роль білорусі у війні проти України – це саме концентрація армії біля кордону, щоб створювати загрозу та відтягувати українські сили.

До того ж, як зазначив Латушко, на сьогодні в них немає інформації, яка б говорила про те, що наступ білорусі може статися у найближчий час.

Ми притримуємося позиції, що коли на території білорусі з'явиться більше російських військових, тоді і зросте в кілька разів реальна загроза вторгнення сил білорусі та росії. Інший сценарій малоймовірний,

– пояснив він.

Опозиціонер наголосив, що сьогодні пропаганда лукашенка більше говорить про те, що є загроза для білорусі з боку НАТО та Польщі.

Що відбувається в білорусі: останні новини

Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко дав інтерв'ю виданню France Press, де спробував виправдати війну проти України та небажання покидати свій пост.

На території білорусі впродовж липня триває кампанія з агітації громадян до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В цьому активно беруть участь військові комісаріати армії білорусі.

Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив про те, що наразі на кордоні України та білорусі розміщені 6 батальйонно-тактичних груп. Вони облаштовують місцевість та проводять навчання.

Понад місяць тому білорусь розпочала навчання біля державних кордонів України. Війська розташувались близько до нас, а дату завершення цих навчань постійно переносять. Цього разу терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня.

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