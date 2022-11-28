"Загроза з території Білорусі буде існувати завжди": яке угруповання буде небезпечним для Півдня

Загроза наступу з боку Білорусі залишається реальною. Ба більше, вона існуватиме до кінця російсько-української війни.

Потрібно розуміти, що ймовірність нападу може бути мінімального, середнього та високого рівня. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи є ознаки підготовки наступу

Як зауважує Коваленко, наразі не йдеться про те, що на території Білорусі формується ударне угруповання для захоплення певної великої території. На кшталт того, яке було сформоване станом на лютий 2022 року, коли розпочалося вторгнення з території Білорусі на північний плацдарм. Однак, наголошує військово-політичний оглядач, це не означає, що це угрупування не почне формуватися через тиждень – два.

Але щоб воно несло реальну загрозу для України, має бути від 35 – 40 тисяч особового складу та необхідна кількість техніки. Формування такого угрупування неможливо не побачити, на реалізацію потрібно до двох місяців. Фактично, сьогодні можемо казати про мінімальну загрозу,

– стверджує Олександр Коваленко.

Водночас важливо пам'ятати, додає він, що Білорусь – ворожа для нас держава, яка є співучасником російської агресії з першого дня війни. Саме з території країни здійснюються обстріли української території.

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