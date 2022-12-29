Лукашенко опиратиметься до останнього, але Білорусь вже готується до війни, – посол у Білорусі

Олександр Лукашенко тривалий час опирається закликам Москви відкрити ще один фронт в Україні та вступити у повномасштабну війну. Однак попри це Білорусь готується до воєнних дій, про що неодноразово заявляв й сам північний диктатор.

Однак коли мовиться про загрозу зі сторони Білорусі, то варто не забувати, що мовиться про військових не лише цієї країни, а й про армію Росії. Про це розповів посол України у Білорусі Ігор Кизим.

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Загроза з Білорусі зберігається доти, доки там присутні війська Росії

На думку дипломата, саме армія країни-терористки є головним ризиком для України. За його словами, скільки там будуть присутні війська Росії, стільки існуватиме загроза.

Офіційні посадовці говорять, що вони збираються захищатися, і ні на кого не збираються нападати. Але ви ж розумієте: коли ми говоримо про загрозу з боку Білорусі, то йдеться не лише про білоруську армію. Вторгнення 24 лютого відбулося з території Білорусі, хоча це були російські війська. Тому наявність російських військ на території Білорусі – головний ризик,

– сказав посол України у Білорусі.

Не варто забувати також, що сьогодні у Білорусі відбувається повноцінне розгортання спільного угрупування військ, а також триває підготовка до злагодженості військ, підрозділів, завезення російської зброї тощо.

Настрої у суспільстві Білорусі

Натомість згідно зі словами Кизима, самі білоруси зараз не сприймуть будь-які агресивні наступальні дії на Україну з їхньої держави позитивно. Це зумовлено й тим, що суспільство Білорусі будувалося на концепції того, що вони мирні люди, на що Лукашенко не може просто закрити очі.

І це попри те, що в Білорусі відбувається шалена промивка мізків пропагандою, що вже впливає на зміну настроїв "не на нашу користь".

Відтак Лукашенко, враховуючи це, й надалі, до останнього, відмовлятиметься від "прохань" росіян безпосередньо вступити у війну.

Загроза ракетних ударів з Білорусі

Варто, однак, підкреслити й те, що навіть без повномасштабного наступу з Півночі, над Україною залишається загроза ракетних ударів з цієї держави. І зберігатиметься вона щонайменше до квітня 2023 року.

Вказує на це, зокрема, зона обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден на Півдні країни, дія якої продовжена з 1 січня по 1 квітня 2023 року. При цьому заборона не поширюється на авіацію збройних сил та держприкордонкомітету Білорусі.



Зона обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден на Півдні Білорусі / Телеграм-канал Беларускі Гаюн

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