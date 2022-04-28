Напад на генсека ООН і світову безпеку, – Резніков про ракетний удар по Києву
Джерело:твітер Олексій Резніков
Сьогодні, 28 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Україну, аби зустрітися із Володимиром Зеленським, а також обговорити розширення гуманітарної допомоги та евакуації українців із тимчасово окупованих територій.
Проте візит генсека не вплинув на бойові дії, що ведуться зі сторони Росії. Як зазначив міністр оборони Резніков, – це напад на безпеку представника ООН.
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На обстріли відреагувала низка українських представників. Так, у своєму твітері міністр оборони України Олексій Резніков написав, що дії Росії – це посягання на безпеку усього світу.
Поки Генеральний секретар ООН перебуває у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН – Росія – завдає ракетних ударів по місту,
– написав Резніков.
Він додав, що це, зокрема, напад на безпеку Антоніу Гутерреша.
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН
- Нагадаємо, увечері 28 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Київ. Влучання у два об'єкти підтвердив Віталій Кличко. Наразі є інформація про щонайменше трьох постраждалих.
- Обстріл української столиці відбувся під час візиту Антоніу Гутерреша – генсека ООН. Він відвідав Бородянку, щоб зафіксувати злочини Росії.
- Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента підкреслив, що ці обстріли свідчать про цинізм росіян. Він поставив під сумнів доцільність перебування Росії у Радбезі ООН.
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