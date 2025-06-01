Вигукував пропалестинський заклик: у США чоловік із саморобним вогнеметом напав на натовп

У одному зі штатів США чоловік, який підтримує Палестину напав на активістів. Він жбурнув у натовп вибухівку, внаслідок чого люди дістали поранення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC. Чоловік напав на учасників маршу на підтримку ізраїльських заручників.

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Що відомо про напад на мітингувальників у Колорадо

У місті Боулдер відбувалася акція для вшанування пам'яті ізраїльських заручників у Газі. В якийсь момент на людей, які йшли на мітинг, з криком "Free Palestine" (Свободу Палестині – 24 Канал) напав чоловік. Він кинув у людей саморобний вибуховий пристрій.

На подію відреагувала поліція. Правоохоронці зазначили, що "людей підпалювали". Чоловік, ім'я якого вдалося встановити, використав пляшку з запальною сумішшю. Вогонь поранив щонайменше шістьох осіб. Більшість із постраждалих отримали легкі травми. Але відомо, що одна людина після нападу перебуває в критичному стані.

Чоловік кинув вибуховий пристрій в натовп у Боулдер: дивіться відео

Свідки зафіксували напад на активістів та викликали копів. Начальник місцевої поліції Стівен Редферн повідомив, що ймовірного нападника одразу ж затримали. Чоловіка взяли під варту. Ним виявився 45-річний Мохамед Сабрі Соліман. Правоохоронці висунули йому звинувачення у тероризмі, справу передали до ФБР.

Встановлено, що Сабрі Соліман кидав "коктейлі Молотова" та інші пристрої, щоб завдати шкоди людям.

Напад у Боулдер потрапив на відео: кадри інциденту

Директор ФБР Кеш Патель визнав, що чоловік цілеспрямовано хотів здійснити терористичний напад та зазначив, що його "ретельно" розслідують. Однак поліція поки що не робить висновків щодо намірів нападника.

Генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер заявив, що Мохамед Сабрі Соліман міг так діяти через "ненависть". Ця група людей щотижня збиралася, щоб закликати до звільнення решти заручників угрупування ХАМАС.

Люди можуть мати різні погляди на світові події та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, але насильство ніколи не є відповіддю на вирішення розбіжностей,

– заявив він.

Президентові Дональду Трампу вже розповіли про жорстокий напад на людей у Боулдері.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні, ймовірно, на антисемітистському підгрунті вбили двох працівників ізраїльського посольства. Поліції вдалося затримати підозрюваного та посадили його під варту.