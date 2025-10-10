Дівчина не просто поранила свою матір, а протягом багатьох годин катувала її. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на People.

Що відомо про напад та катування Іріс Штальцер?

17-річна підозрювана сама зателефонувала до екстреної допомоги та повідомила, що її матір нібито поранили ножем на вулиці під час збройного пограбування.

Однак, згодом Штальцер розповіла поліції, що саме донька завдала їй ударів ножем, а також катувала її у підвалі будинку.

Зазначається, що поліцейські знайшли жінку у будинку. Вона поранена сиділа на стільці.

Лікарі виявили близько 13 ножових поранень, кілька гематом та перелом черепа.

Поліція стверджує, що дівчина наносила удари двома ножами, а також намагалася підпалити волосся своєї матері.

Дівчину передали до управління у справах молоді. Зазначається, що той факт, що вона сама викликала служби екстреної допомоги, означає, що її діяння можуть бути кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження, а не як замах на вбивство.

Деякі ЗМІ пишуть, що підозрювана впродовж тривалого часу мала конфлікт з матір'ю. Раніше ЗМІ писали, що влітку 2025 року 17-річна дівчина уже нібито нападала з ножем на жінку.

Попри важкий стан Штальцер, повідомляється, що її життю уже нічого не загрожує. Окрім 17-річної доньки, вона також має 15-річного прийомного сина.

До слова, Штальцер 28 вересня перемогла на виборах у Гердеке. За неї проголосували 52,2% виборців. З 1 листопада вона мала приступити до своїх обов'язків.

