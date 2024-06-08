В уряді розповіли, як почуває себе прем'єрка Данії після нападу

У центрі Копенгагена чоловік напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Вона зазнала незначних травм, але була шокована інцидентом.

Після того, як прем'єр-міністерку ввечері 7 червня вдарив чоловік в центрі столиці, політикиню доставили в лікарню з легкою травмою шиї.

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В якому стані зараз прем'єр-міністерка Данії

Внаслідок інциденту Метте Фредеріксен зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом.

В Офісі прем'єр-міністра повідомили, що після інциденту її доставили до лікарні Rigshospitalet.

За планом, у суботу, 8 червня, прем'єр-міністерка мала взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.

Зауважимо, що Метте Фредеріксен активно підтримує Україну. До прикладу, прем'єрка Данії ще на початку повномасштабного вторгнення приїхала в Україну. Тоді вона розповіла, що відвідала Бучу та побачене нагадало їй про те, що таке війна.

Що відомо про напад на Метте Фредеріксен

Прем'єрку Данії Метте Фредеріксен побив невідомий чоловік у Копенгагені ввечері у п'ятницю, 7 червня. Зазначається, що невідомий чоловік вдарив її, коли вона була на площі Кюльторве.

Відповідно до письмового повідомлення, глава уряду шокована інцидентом, що стався. Однак інших коментарів у канцелярії більше не надали. Відомо, що чоловіка вже заарештували.

39-річний підозрюваний постане перед судом для попереднього допиту у зв'язку з нападом на прем'єр-міністра. Поліція нічого не сказала про мотиви цієї людини та про те, чи мав він при собі зброю.

Напад стався за два дні до виборів до Європейського парламенту. Фредеріксен проводила передвиборчу акцію разом із кандидатом у ЄС від соціал-демократів Крістель Шалдемозе.