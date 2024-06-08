В уряді розповіли, як почуває себе прем'єрка Данії після нападу
Джерело:DR
У центрі Копенгагена чоловік напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Вона зазнала незначних травм, але була шокована інцидентом.
Після того, як прем'єр-міністерку ввечері 7 червня вдарив чоловік в центрі столиці, політикиню доставили в лікарню з легкою травмою шиї.
Читайте також Я не відчуваю ненависті, – Фіцо вперше після замаху записав відеозвернення та згадав про Україну
В якому стані зараз прем'єр-міністерка Данії
Внаслідок інциденту Метте Фредеріксен зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом.
В Офісі прем'єр-міністра повідомили, що після інциденту її доставили до лікарні Rigshospitalet.
За планом, у суботу, 8 червня, прем'єр-міністерка мала взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.
Зауважимо, що Метте Фредеріксен активно підтримує Україну. До прикладу, прем'єрка Данії ще на початку повномасштабного вторгнення приїхала в Україну. Тоді вона розповіла, що відвідала Бучу та побачене нагадало їй про те, що таке війна.
Що відомо про напад на Метте Фредеріксен
- Прем'єрку Данії Метте Фредеріксен побив невідомий чоловік у Копенгагені ввечері у п'ятницю, 7 червня. Зазначається, що невідомий чоловік вдарив її, коли вона була на площі Кюльторве.
- Відповідно до письмового повідомлення, глава уряду шокована інцидентом, що стався. Однак інших коментарів у канцелярії більше не надали. Відомо, що чоловіка вже заарештували.
- 39-річний підозрюваний постане перед судом для попереднього допиту у зв'язку з нападом на прем'єр-міністра. Поліція нічого не сказала про мотиви цієї людини та про те, чи мав він при собі зброю.
- Напад стався за два дні до виборів до Європейського парламенту. Фредеріксен проводила передвиборчу акцію разом із кандидатом у ЄС від соціал-демократів Крістель Шалдемозе.