У Румунії затримали підозрюваних українців у нападі на прикордонника на Закарпатті, – ЗМІ
Джерело:"Локатор-Медіа"
Румунські прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у нападі на прикордонника. Це сталося, коли чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон у Закарпатській області 24 травня.
Підозрювані відкрили вогонь по прикордоннику, але не влучили. Після цього чоловіки незаконно втекли в Румунію.
До теми На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, вкрали зброю і втекли в Румунію
У Румунії затримали чоловіків, що стріляли по прикордоннику
За інформацією видання "Локатор-Медіа", підозрюваними у цій справі є 36-річний Андрій Боярко та 31-річний Роман Нежижим із міста Запоріжжя.
У виданні підкреслили, що сама подія трапилася у Рахівському районі на Закарпатті, де на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", відбулося спрацювання сигнальної міни. Прикордонний наряд зреагував на сигнал та виявив поблизу кордону двох чоловіків.
Прикордонник здійснив 2 попереджувальні постріли у повітря, аби спинити чоловіків. Однак останні, замість того, щоб зупинитися, напали на прикордонника, відібрали у нього пістолет та вдалися до втечі,
– сказали журналісти.
Надалі ці чоловіки здійснили в бік військовослужбовців 5 пострілів та втекли в напрямку сусідньої Румунії, де згодом румунським прикордонникам й вдалося їх затримати.
"Наразі правоохоронні органи готують матеріали для екстрадиції мешканців Запоріжжя з Румунії. В Україні запоріжцям за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу загрожує кримінальна відповідальність", – мовиться у матеріалі.
24 Канал звернувся по коментар щодо затримання українців прикордонниками у Румунії до речника ДПСУ Андрія Демченка. Однак він зазначив, що цю ситуацію наразі може коментувати лише румунська сторона.
Що ще відомо про інцидент з прикордонником на Закарпатті
- Журналіст Віталій Глагола зазначив, що ввечері 24 травня під час незаконного проходження українського кордону на Закарпатті 2 чоловіків, попри сигнальні постріли прикордонника, напали на службовця та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р".
- У момент, коли підмога прибула на місце, порушники вже перетнули державний кордон України. Після цього поліція почала слідство, у разі доведення провини у судовому порядку громадянам, які напали на прикордонника, загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Речниця 27 прикордонного загону Леся Федорова, на ділянці якого і сталася ця подія, також підтвердила напад на прикордонника. Про ситуацію вже повідомили працівників поліції, СБУ та ДБР.